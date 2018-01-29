توقيف 30 شخصا بتهمة الاتجار بالمخدرات وبالمشروبات الكحولية في عدة ولايات من  الوطن

وحول مكافحة ظاهرة المخدرات "تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية بولاية عنابة من حجز أكثر من7 كلغ من مادة الكيف المعالج و 220 قرص مهلوس من مختلف الانواع مع توقيف عشرة أشخاص مشتبه فيهم وكذا حجز سيفين من الحجم الكبير ومعدات التقطيع وتغليف المخدرات.
وفي سياق متصل "تمكنت مصالح الشرطة لولاية سطيف من ضبط 19 شخصا منهم في حالة تلبس سواء بسبب تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو شرب الخمور" يضيف ذات المصدر, حيث تم ضبط 22 قرص من المؤثرات العقلية وسجائر محشوة بالمخدرات ومصادرة 3 أسلحة بيضاء محظورة من بينها شفرات حادة وخناجر, حيث تم احالة المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة و وضع 12 منهم في رهن الحبس" .
وفي اطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها تمكنت مصالح شرطة أمن ولاية الاغواط من حجز 631 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الانواع والاحجام وكمية من الاقراص المهلوسة الى جانب قارورتين من النوع السائل ذو تأثير عقلي مع توقيف المشتبه.
وفي سياق اخر تمكنت مصالح أمن ولاية سكيكدة من توقيف شخص يبلغ من العمر34 سنة مسبوق قضائيا بتهمة تورطه في جناية تقليد أوراق نقدية للعملة الوطنية وطرحها للتداول بالسوق وحيازة أجهزة حساسة لكشف المعادن دون رخصة.
وبعد تفتيش منزل المشتبه تم توقيفه وحجز كيس بلاستيكي يحتوي على 81 مليون سنتيم و2000 دج والة طباعة وحبر ملون وكمية من الاوراق التي استعملها في عملية التزوير بالإضافة الى أجهزة حساسة خاصة بكشف المعادن.
وبينت مجريات التحقيق ان المشتبه فيه ينشط ضمن عصابة اجرامية مختصة في تزوير الاوراق النقدية بطرحها للتداول وترويجها حيت تم بعد استكمال التحقيق تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة "عزابة".