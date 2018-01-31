بومرداس: غاز ثاني أكسيد الكربون يودي بحياة شخصين

وأوضح النقيب أيت قاسي أحمد , مسؤول خلية الاتصال بالحماية المدنية ل/وأج/, أن الحادث وقع مساء أمس الثلاثاء بأحد المنازل المتواجدة على مستوى واجهة البحر بمدينة بومرداس حيث تم العثور على الضحيتين في عين المكان و شخص ثالث في حالة خطيرة بعدما أصيب بضيق في التنفس .
وأضاف النقيب أيت قاسي أن الشخص الثالث الذي لا يزال تحت العناية الطبية بمستشفى الثنية تم إنقاذ حياته بصعوبة بعدما أصيب بضيق حاد في التنفس جراء استنشاق ثاني أكسيد الكربون المتسرب من مسخن الماء .
و يجري حاليا استنادا إلى نفس المصدر التحقيق في هذا الحادث من أجل تحديد مسبباته.