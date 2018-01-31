القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بومرداس: غاز ثاني أكسيد الكربون يودي بحياة شخصين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 كانون2/يناير 2018 15:53     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرات

بومرداس - أدى تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون من قنوات مسخن  الماء بأحد المنازل ببومرداس إلى اختناق و وفاة شخصين اثنين ( 33 و 35 سنة) و  إنقاذ حياة شخص ثالث (36 سنة) بصعوبة كان في نفس المنزل, حسبما أفاد به يوم  الأربعاء مصدر من الحماية المدنية .

وأوضح النقيب أيت قاسي أحمد , مسؤول خلية الاتصال بالحماية المدنية ل/وأج/,  أن الحادث وقع مساء أمس الثلاثاء بأحد المنازل المتواجدة على مستوى واجهة  البحر بمدينة بومرداس حيث تم العثور على الضحيتين في عين المكان و شخص ثالث في  حالة خطيرة بعدما أصيب بضيق في التنفس .

وأضاف النقيب أيت قاسي أن الشخص الثالث الذي لا يزال تحت العناية الطبية  بمستشفى الثنية تم إنقاذ حياته بصعوبة بعدما أصيب بضيق حاد في التنفس جراء  استنشاق ثاني أكسيد الكربون المتسرب من مسخن الماء .

 

و يجري حاليا استنادا إلى نفس المصدر التحقيق في هذا الحادث من أجل تحديد  مسبباته.

آخر تعديل على الأربعاء, 31 كانون2/يناير 2018 17:58
كلـمات مفتـاحيــة :
بومرداس: غاز ثاني أكسيد الكربون يودي بحياة شخصين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 كانون2/يناير 2018 15:53     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.01.31

القضاء على 13 ارهابيا خلال شهر يناير

18.01.31

الجزائر- الصين : 5 مشاريع شراكة في القطاع الصناعي و المنشآت المينائية

18.01.31

الأمن الغازي: أوروبا " ليست واضحة" حول أهدافها الخاصة بالتموين (الرئيس المدير العام…

18.01.31

مساهل يشارك بالقاهرة في الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية حول القدس

18.01.31

الرئيس بوتفليقة يستقبل وزير الخارجية البلجيكي

18.01.31

ملاكمة / البطولة العربية للأواسط:  المنتخب الجزائري بعشرة ملاكمين في القاهرة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.01.29

معاشات متقاعدي الجيش: وزارة الدفاع الوطني تؤكد تسوية أغلبية الملفات وتدعو إلى تجنب مختلف…

18.01.29

توظيف أساتذة التربية البدنية في الطور الابتدائي يستوجب اعادة النظر في القانون التوجيهي…

18.01.29

أويحيى يبرز جهود الجزائر في مجال مكافحة الفساد 

18.01.29

الجزائر تشجع كافة مبادرات السلم في افريقيا

18.01.29

القمة ال30 للاتحاد الافريقي: الدعوة لتسريع الإصلاحات و تعزيز الاندماج الافريقي

18.01.29

ضرورة مضاعفة المساحة المخصصة للزيتون والنباتات العطرية والطبية