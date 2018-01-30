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البليدة : مناوشات بين عمال جزائريين واخرين من جنسيات افريقية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 كانون2/يناير 2018 15:14     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 22 مرات

البليدة  - حدثت مناوشات ليلة الاثنين إلى الثلاثاء بين  عمال من ذوي جنسيات افريقية و جزائريين داخل مشروع ورشة انجاز سكنات بالمدينة  الجديدة لبوعينان شرق البليدة ادت الى عدد من الاصابات متفاوتة الخطورة حسبما  علمت به وأج من مصالح الحماية المدنية .

و استنادا لذات المصدر فقد تدخل أعوان الحماية المدنية لدائرة بوعينان في  حدود الساعة الحادية عشرا ليلا من أجل إسعاف أشخاص تعرضوا لاصابات مختلفة جراء  شجار وقع  بين مجموعة من العمال ينحدرون من دول افريقية و جزائريين داخل مشروع  بناء 3100 مسكن التابع لشركة تركية مكلفة بالبناء.

و أكد مدير الصحة محمد جمعي ل/وأج أن هناك بعض المصابين تحت المراقبة الطبية  بمصلحة الاستعجالات الطبية للمستشفى الجامعي فرانس فانون.

كما أشار نفس المصدر الى استقبال عدد اخر من المصابين بالقطاع الصحي  ببوعينان للتكفل بهم  طبيا.

 

اذ تجهل الى حد بث هذا الخبر الأسباب التي تقف وراء هذه المناوشات فقد فتحت  المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع لتحديد الملابسات الحقيقية لهذا الحادث  الخطير.

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البليدة : مناوشات بين عمال جزائريين واخرين من جنسيات افريقية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 كانون2/يناير 2018 15:14     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 22 مرة   شارك

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