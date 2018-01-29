مستغانم : تحرير فتاة بعد اختطافها وتوقيف ثلاثة متورطين (درك وطني)

مستغانم - تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم من تحرير فتاة بعد اختطافها بدوار العمارنة (10 كلم شرق مستغانم) وتوقيف ثلاثة متورطين, حسبما علم يوم الاثنين من هذا السلك الأمني.

وتمت العملية أمس الاحد بعد اتصال الضحية (25 سنة) بالرقم الأخضر وتبليغها عن حجزها من قبل ثلاثة أشخاص بالصندوق الخلفي لمركبة نفعية بالطريق الولائي رقم 24 بمنطقة العمارنة وفق ذات المصدر.

وفور تلقي البلاغ تم تشكيل دورية من الدرك الوطني (كتيبة سيدي بلعطار) و قامت العناصر الأمنية بمحاصرة المكان الواقع بين بلديتي عين بودينار وسيدي بلعطار أين تم رصد المركبة المبلغ عنها تسير عبر مسلك ترابي مؤدي إلى مرتفع جبلي بوسط الغابة, كما أشير اليه .

وعثر أفراد الكتيبة - وفقا لذات المصدر- عند اقترابهم من المركبة على أحد المتورطين (29 سنة) وهو يمسك بالفتاة بينما لاذ شريكاه (30 و31 سنة) بالفرار بعد رؤيتهم للعناصر الأمنية مستغلين معرفتهم الجيدة للغابة.

وتم القبض على المتورطين الأخرين في وقت لاحق بعد كمين قامت بنصبه لهما فرقة الأمن والتدخل .

وذكرت الضحية في التحقيقات الأمنية أنها تعرضت للضرب والاحتجاز من طرف المشتبه فيهم الثلاثة الذين تربطهم صلة قرابة حيث أظهرت التحريات أن المركبة المستعملة في عملية الاختطاف ملك لأحد أقارب المتورطين .

ولا تزال التحقيقات في القضية متواصلة على أن يتم تقديم الموقوفين الثلاثة في وقت لاحق أمام الجهات القضائية المختصة, كما أشير إليه.