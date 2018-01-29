نحو إنشاء أول مركز دولي متخصص في تكوين عاملي المصاعد الهوائية بالجزائرالعاصمة

الجزائر - من المنتظر أن يتم بالجزائر خلال الأشهر القليلة المقبلة افتتاح أول مركز دولي للتكوين موجه لصالح العاملين في مجال صيانة و سير المصاعد الهوائية , حسبما كشف عنه يوم الاثنين بالجزائر العاصمة مدير مؤسسة النقل الجزائري عن طريق الكوابل و المصاعد الهوائية (ايتاك) وسام لمكحل .

و أوضح السيد لمكحل في تصريح ل/واج أن الجزائر و في غضون الاشهر القليلة المقبلة ستحتضن اول مركز دولي لتكوين العاملين في مجال المصاعد الهوائية و الذي سيسمح بتكوين 100 عامل سنويا , و سيستغل هذا المركز الذي يدخل ضمن استثمارات ايتاك ( مؤسسة مختلطة تضم مؤسسة ميترو الجزائر و المجمع الجزائري ترانستاف و الشركة الفرنسية بوما ) وسائل و برامج تكنولوجية جد متطورة لصالح العاملين في هذا القطاع.

وأوضح أن فكرة انشاء هذا المركز بالجزائر تحديدا تأتي من الخبرة التي تمتلكها في مجال المصاعد الهوائية, فالجزائر --كما قال-- تحتضن عددا معتبرا من المصاعد الهوائية التي تمتلك صفة "النقل الحضري" و ليس السياحي فقط , كما انها تمتلك احد اكبر خطوط المصاعد الهوائية بالعالم ( البليدة-الشريعة) و هو ما منحها الافضلية لدى شركة (بوما الفرنسية) لإقامة هذا المركز بها.

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و تسعى مؤسسة (ايتاك) الى منح مستغلي المصاعد الهوائية افضل الخدمات من خلال التركيز على برنامج تكويني مميز , يركز على مهارات العاملين في التعامل مع الزبائن حتى ترقى الى أفضل المستويات الممكنة من اجل تدعيم صورة المؤسسة كهيكل رائد في المجال, الى جانب استخدام وسائل حديثة في التكوين التقني (المصعد الهوائي الافتراضي بتقنية 3 د ) وهي التقنية التي تستغل لأول مرة بالجزائر.

و حسب السيد لمكحل فان مؤسسة النقل الجزائري عن طريق الكوابل و المصاعد الهوائية ستخطو قريبا خطوة جديدة الى الأمام من اجل توسيع آفاقها من خلال تدشين مصنع قطع غيار المصاعد الهوائية الكائن بالمنطقة الصناعية لوادي السمار و الذي يعول عليه --حسبه-- من اجل رفع وتيرة استثمارات الشركة التي تستعد لتسيير المزيد من الهياكل الجديدة الجاري انجازها أو إعادة تأهيلها عبر كل من ولايات تلمسان و تيزي وزو و الجزائر العاصمة و وهران .

-- نقل 10 ملايين شخص عبر خطوط المصاعد الهوائية بالجزائر خلال الثلاث سنوات الماضية --

سجلت مؤسسة النقل الجزائري عن طريق الكوابل و المصاعد الهوائية منذ استحداثها خلال سنة 2015 تنقل ما لا يقل عن 10 ملايين شخص بقدرة نقل تعادل 10.000 شخص في الساعة الواحدة عبر مختلف خطوط المصاعد الهوائية الموزعة عبر ولايات الجزائر و البليدة و عنابة و قسنطينة ووهران , في انتظار دخول المشاريع الجاري انجازها حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية.

و حسب السيد لمكحل فان المصعد الهوائي لولاية تيزي وزو سيتم تشغيله قبل نهاية سنة 2018 على غرار الخط الرابط بين باب الوادي و زغارة بالجزائر العاصمة و هي المنشآت التي تعود مهمة انجازها الى الشريك الفرنسي ممثلا في مؤسسة بوما للمصاعد الهوائية.

فيما تشرف نفس المؤسسة على أشغال تهيئة المصعد الهوائي لولاية وهران و الرابط بين وهران و منطقة سانتا كروز , كما تتواصل أشغال اعادة التهيئة بالمصعد الهوائي لولاية تلمسان و المتوقف عن العمل منذ افريل 2015

و كانت أشغال التجديد والصيانة قد انطلقت بهذه المنشأة في نوفمبر من سنة 2016 و تشمل تجديد الكابل الذي انتهت مدة صلاحية استعماله و استبدال العربات بأخرى ذات سعة استيعاب اكبر و قد خصص للعملية مبلغ مليار دج و يعول على هذا المصعد الهوائي من اجل عودة النشاط الذي كانت تعرفه هضبة لالة ستي من خلال إقبال المواطنين و السياح على فضاء الراحة المخصص للعائلات هناك مستعملين "التليفريك" للوصول إليها.

ويمتد "تلفريك" تلمسان الذي تم انجازه سنة 2009 من قبل شركة سويسرية على مسافة 5ر1 كلم انطلاقا من الحوض الكبير بمدينة تلمسان وصولا إلى هضبة لالة ستي. وكان هذا المصعد الهوائي ينقل أزيد من مليون و 100 ألف مواطن في السنة .

تجدر الإشارة أن مؤسسة النقل الجزائري عن طريق الكوابل (ايتاك) هي مؤسسة مختلطة أنشئت وفق مبدأ 49/51 بالمائة بين مؤسسة ميترو الجزائر و المجمع الجزائري " ترانستاف " اللتان تمتلكان 51 بالمائة من رأسمال الشركة , و الشريك الفرنسي ممثلا في مؤسسة بوما بنسبة 49 بالمائة و التي تعنى بأشغال الانجاز فيما توكل الى مؤسسة ايتاك مهمة التسيير و الصيانة .