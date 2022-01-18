القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تسجيل 887 قضية اختفاء قصر في 12 ولاية بغرب البلاد خلال سنة 2017 

  أدرج يـوم : الأحد, 28 كانون2/يناير 2018 18:49     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرات
تسجيل 887 قضية اختفاء قصر في 12 ولاية بغرب البلاد خلال سنة 2017 
صورة وأج

وهران -  سجلت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية التابعة  للمفتشية الجهوية لشرطة الغرب خلال سنة 2017 على مستوى المنطقة الغربية حوالي  887 قضية اختفاء أطفال لعدة أسباب عائلية و دراسية حسبما علم يوم الأحد خلال  حصيلة نشاطات المفتشية المذكورة.

وقد سجلت المصلحة المذكورة على مستوى 12 ولاية من غرب الوطن حوالي 887 قضية  اختفاء قصر تم العثور على 879 منهم فيما يبقى 8 أطفال من المبحوث عنهم وفق  عميد الشرطة بودكارة مختار نائب رئيس المصلحة المذكورة.

واعتبر المتحدث أن الثمانية أطفال المبحوث عنهم لا يعني بالضرورة أنهم لا  زالوا مختفين بل يمكن أنه عثر عليهم من طرف أهاليهم دون أن يتفطن هؤلاء إلى  ضرورة العودة إلى مصالح الشرطة و الإبلاغ عن إيجاد الطفل من أجل إقفال القضية.

وتعود أهم الأسباب التي أدت إلى اختفاء الأطفال لأسباب العائلية بالدرجة  الأولى الى طلاق الوالدين أو العنف من جانبهم إضافة الى الأسباب المدرسية  كالتسرب المدرسي و النتائج المدرسية السيئة و كذا المغامرات العاطفية.

اقرأ أيضا:     البليدة: تحرير فتاة قاصر سويعات بعد اختطافها بمدينة الأربعاء

وقد سجل الرقم الأخضر 104 الذي وضعته المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف  المواطن للتبليغ عن حوادث اختفاء و اختطاف الأطفال حوالي 1.418 مكالمة خلال  سنة 2017 كلها خاصة بحالات اختفاء فيما لم يسجل اي تبليغ عن اختطاف حسب ذات  الحصيلة.

وعن الجرائم الأخرى سجلت ذات المصلحة 14.431 قضية مساس بالأشخاص و 14.730  قضية مساس بالممتلكات على المستوى الولايات الإثني عشر للناحية الغربية منها  قضايا سرقة السيارات و الدراجات النارية حيث تم تسجيل سرقة 316 سيارة و  استرجاع 200 منها و سرقة 621 دراجة نارية و استرجاع 224 منها.

 

وقد سجلت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمفتشية الجهوية لشرطة الغرب خلال  السنة الفارطة حوالي 44.224 قضية مختلفة قامت بمعالجة 36.957 منها اي بنسبة  معالجة تقدر ب 5ر83 بالمائة.

كلـمات مفتـاحيــة :
تسجيل 887 قضية اختفاء قصر في 12 ولاية بغرب البلاد خلال سنة 2017 
  أدرج يـوم : الأحد, 28 كانون2/يناير 2018 18:49     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.01.28

المجموعة الإفريقية لمكافحة الملاريا تكرم الرئيس بوتفليقة نظير جهوده في القضاء على هذا…

18.01.28

غرب البلاد: 90 جريحا وأكثر من 130 موقوفا جراء العنف في الملاعب خلال السنة الفارطة

18.01.28

تسجيل 887 قضية اختفاء قصر في 12 ولاية بغرب البلاد خلال سنة 2017 

18.01.28

رئيس منظمة الأمم المتحدة يجدد تأكيد التزامه بتعزيز التعاون مع الاتحاد الافريقي

18.01.28

حجز ما يفوق 5 أطنان من الكيف المعالج بالناحية الغربية خلال 2017 (شرطة)

18.01.28

انتهاء اللقاء بين وزارة التربية و نقابة "الكنابيست" دون التوصل الى أرضية  مشتركة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.01.22

السكن الترقوي المدعم: إجراءات جديدة لتشجيع المرقين على الانجاز

18.01.22

جيدو/ الجائزة الكبرى بتونس-2018: المصارع إلياس بويعقوب  ينهي المنافسة في المركز الخامس 

18.01.22

الحوار 5+5: استنكار رؤساء الدبلوماسية للقرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل

18.01.22

تقدم الأشغال بنسبة 80 % بالملعب الأولمبي و ملحقاته لولاية وهران

18.01.22

قصبة الجزائر: جمعيات تدعوا إلى التطبيق "الصارم" لمخطط الحفظ

18.01.22

حوار 5+5: إعلان الجزائر يكرس مبدأ الحوار السياسي لحل الأزمات في المنطقة