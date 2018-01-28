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البليدة: تحرير فتاة قاصر سويعات بعد اختطافها بمدينة الأربعاء

  أدرج يـوم : الأحد, 28 كانون2/يناير 2018 14:42     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرات
البليدة: تحرير فتاة قاصر سويعات بعد اختطافها بمدينة الأربعاء

البليدة - تمكنت عناصر فصيلة الأمن و التدخل للدرك الوطني بالأربعاء من تحرير فتاة قاصر سويعات بعد اختطافها بمدينة الأربعاء (شرق البليدة) من طرف شخص مسبوق قضائيا حسب بيان أصدرته يوم الأحد المجموعة  الإقليمية للدرك الوطني.

و أوضح المصدر أن عناصر فصيلة الأمن و التدخل للدرك الوطني بالأربعاء حررتالفتاة القاصر من مختطفها (21 سنة) في نفس اليوم الذي اختطفت فيه تحت طائلة التهديد.

 

فحسب إفادة الضحية يضيف المصدر- قام المشتبه فيه بارغامها عند خروجها من  الاكمالية التي تدرس بها على الركوب في السيارة عنوة تحت طائلة التهديد بغرض الاعتداء عليها باحدى الغابات المجاورة.

و لحسن حظ الضحية - تضيف ذات المصادر- لفت انتباه عناصر الدرك الوطني عند قيامهم بدورية في إطار المراقبة العامة للإقليم وجود فتاة قاصر داخل مركبة تبدو عليها علامات الارتباك أين طلبت النجدة منهم ليتم بعدها توقيف المشتبه فيه بعين المكان الذي أودع لاحقا بعد تقديمه أمام الجهات القضائية مؤسسة إعادة التربية و التأهيل بالبليدة.

كلـمات مفتـاحيــة :
البليدة: تحرير فتاة قاصر سويعات بعد اختطافها بمدينة الأربعاء
  أدرج يـوم : الأحد, 28 كانون2/يناير 2018 14:42     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرة   شارك

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