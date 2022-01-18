أزيد من 92 ألف تدخل لمصالح الحماية المدنية بولاية الجزائر خلال سنة 2017

الجزائر- سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر خلال سنة 2017 ما يزيد عن 92.000 تدخل لتقديم العون و لإنقاذ و إسعاف و نقل ضحايا الحوادث و غيرها من التدخلات المختلفة ،حسبما علم يوم السبت من المكلف بالإعلام على مستوى هذا الجهاز الملازم الأول بن خلف الله خالد .

وأوضح الملازم الأول بن خلف الله في تصريح ل/واج أن سنة 2017 عرفت تسجيل 92.135 تدخل ميداني لأعوان الحماية المدنية عبر إقليم ولاية الجزائر، فيما تم تسجيل 93.633 تدخل خلال سنة 2016 . وعرفت العاصمة السنة المنقضية تسجيل أزيد من 6130 حادث مرور أدى إلى جرح 6236 شخص و وفاة 81 شخص آخر من بينهم 12 طفلا و 6 سيدات و كان أكبر عدد من الضحايا (القتلى) قد تعرضوا لدهس بالمركبات و\لك بتعداد 47 ضحية.

و سجلت غالبية حوادث المرور بالطرق السريعة للعاصمة متبوعة بالطرق البلدية التي عرفت -- حسب المتحدث أيضا-- تسجيل عدد معتبر من حوادث المرور، مذكرا بضرورة احترام قانون المرور من اجل تجنب وقوع المزيد من الضحايا .

كما شهدت العاصمة خلال السنة الماضية --حسب حصيلة تدخلات مصالح الحماية المدنية- حوادث مميتة (مصنفة ضمن خانة حوادث المرور) تتعلق بالنقل الموجه و يتعلق الأمر ب 22 حادث اصطدام بالترامواي و الذي خلف 18 جريحا ، فيما خلف 14 حادثا للقطارات بالعاصمة إصابة 3 أشخاص بجروح و مقتل 11 شخصا.

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و بالنسبة لحوادث الحرائق فقد تم تسجيل 5813 حريق تسبب في اصابة 213 شخص بجروح و 5 وفيات ، و قال الملازم الأول بن خلف الله أن الوفيات سجلت في إطار الحرائق الحضرية التي شهدتها العاصمة و التي بلغ عددها 450 حريقا ، فيما وصل عدد الحرائق الصناعية إلى 33 حريق تسبب في إصابة 11 شخصا بجروح.

و عرف الغطاء الغابي للعاصمة السنة الفارطة إتلاف مساحة 15.150 متر مربع، إضافة إلى حرائق الأشجار المثمرة التي تسببت في إتلاف أزيد من 3500 شجرة و شجيرة.

و تم تسجيل ما يزيد عن 150 حريق منزلي أدى إلى إصابة 129 شخصا و 9 وفيات ، وبهذا الخصوص قال الملازم بن خلف الله ان الحوادث المنزلية بالامكان "تفاديها" باتخاذ إجراءات السلامة و الوقاية اللازمة محذرا في نفس الوقت من استعمالات المواد الكيمائية ( مواد التنظيف) و التي مازالت تتسبب في كل سنة في إصابات خطيرة لدى الأطفال بالرغم من كل حملات التوعية و التنبيه إلى مخاطر هذه المواد و التي يجب أن يحتفظ بها بعيدا عن متناول الصغار.

و شملت عمليات الإسعاف و الإجلاء بالعاصمة السنة الماضية ما يزيد عن 51 الف تدخل تم من خلالها إسعاف 41.514 ألف شخص و تسجيل 1091 حالة وفاة. كما بلغ تعداد ضحايا الاختناق 191 حالة منها 105 حالة تخص الاختناق بتسرب غاز ثاني أكسيد الكربون و الذي خلف مقتل 17 شخصا.

و سجلت مصالح الحماية المدنية بالعاصمة خلال سنة 2017 نحو 805 حادثة انهيار تسببت في اصابة 25 شخصا و وفاة أربعة أشخاص ، من بينهم طفل في العاشرة من العمر و الذي راح ضحية انهيار صخري بورشة بناء بحي لاكونكورد ببئر مراد رايس خلال شهر أغسطس من نفس السنة.

و عن حصيلة موسم اصطياف السنة الماضية قال المصدر انه تم تسجيل ما يناهز 3.4 مليون مصطاف عبر 65 شاطئ محروس بالعاصمة ، كما تم تسجيل 350 تدخل لإنقاذ أشخاص من خطر الغرق منها 331 تدخل عبر الشواطئ .

كما عرفت السنة الماضية تسجيل 11 حالة وفاة غرقا بشواطئ العاصمة مقابل 6 حالات خلال سنة 2016، و أكد الملازم الأول بن خلف الله ان الأبحاث لا زالت جارية من قبل فرقة غطاسي الحماية المدنية للعثور على جثتي شخصين مفقودين على مستوى الشاطئ الأزرق (غير مسموح للسباحة) أحدهما يبلغ من العمر 18 سنة منحدر من ولاية البويرة و الآخر يبلغ 17 سنة من العمر و هو منحدر من المدنية بالعاصمة.