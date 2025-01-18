سعيدة 15 قتيلا و20 جريحا في حادث مرور

سعيدة - لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرون بجروح في حادث مرور وقع مساء اليوم الخميس ببلدية سيدي احمد (ولاية سعيدة), حسب حصيلة جديدة للمديرية العامة للحماية المدنية.

وقد وقع الحادث بمنطقة "سفيد" على مستوى الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين ولايتي سعيدة والبيض جراء اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين متوجهة الى ولاية البيض وسيارة أجرة جماعية قادمة من ولاية بشار.

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وقد تدخل أعوان الحماية لإجلاء الجرحى إلى العيادة المتعددة الخدمات لبلدية عين الحجر مع نقل الجثث إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى "أحمد مدغري" لعاصمة الولاية.

وقد تنقل والي ولاية سعيدة سيف الاسلام لوح الى مكان الحادث.

للإشارة, فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ملابسات الحادث.