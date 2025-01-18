البليدة: هزة أرضية بقوة 3ر3 درجات جنوب-غرب حمام ملوان

الخطوط الجوية الجزائرية: مستخدمو الملاحة التجارية يشنون حركة إضراب جديدة -

الفساد يكبد إفريقيا حوالي 50 مليار دولار سنويا -

الاتحاد الإفريقي: مساهل يرأس اجتماع اللجنة الوزارية حول سلم المساهمات -

جامعة: مسابقة وطنية للترشح للقبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج -

سعيدة 15 قتيلا و20 جريحا في حادث مرور -

الخطوط الجوية الجزائرية: إجراءات إدارية ضد الأشخاص المحرضين على الإضراب -

ورقلة : عدة مشاريع تنموية في طور الإنجاز بالمدينة الجديدة حاسي مسعود -

12 طريقا فرعيا لربط الطريق السيار شرق-غرب بالطريق السيار للهضاب العليا -

عين تموشنت: إنقاذ 48 مهاجرا من دول إفريقية بعرض البحر -

الشروع في تنظيم دورات تكوينية لفائدة مسؤولي الموارد البشرية لتحسين مستوى التكوين المهني في مختلف التخصصات -

كأس إفريقيا لكرة اليد 2018 :الجزائر- الكونغو الديمقراطية (29-24) : فوز الخضر بمعنويات منحطة -

بوعزقي يؤكد على أهمية تثمين الأراضي الغابية ومنح الرخص لاستغلالها -

القرار الأمريكي حول القدس وخفض المساهمة في عمليات حفظ لسلام يمثل تحديا خطيرا للدبلوماسية التعددية (فكي) -

موارد مائية : تخصيص 19 مليار دينار لصيانة شبكات التوزيع وقنوات التحويل عبر كل ولاية -

الاتحاد الإفريقي: الجزائر ستعرض تقريرا حول مكافحة الارهاب والتطرف العنيف في افريقيا -

سلطات ولاية غرداية تمنع المسيرات بالطرقات العمومية -

قضية استيراد تجهيزات مصنوعة في إسرائيل هي حاليا في العدالة وسونلغاز عالجت الأمر باحترافية -

الطور الابتدائي لا يتطلب توظيف أساتذة متخصصين في التربية البدنية والرياضية -

مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية مسؤولية الجميع -