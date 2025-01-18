البليدة: هزة أرضية بقوة 3ر3 درجات جنوب-غرب حمام ملوان

وحدد موقع الهزة التي سجلت على الواحدة صباحا وستة عشرة دقيقة (01سا16د) على بعد 5 كلم جنوب-غرب حمام ملوان.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- سجلت ليلة الأربعاء إلى الخميس هزة أرضية بلغت شدتها 3ر3 درجات على سلم ريشتر بحمام ملوان بولاية البليدة, حسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له.
وحدد موقع الهزة التي سجلت على الواحدة صباحا وستة عشرة دقيقة (01سا16د) على بعد 5 كلم جنوب-غرب حمام ملوان.