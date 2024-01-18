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المراكز النفسية البيداغوجية بالعاصمة : أزيد من 1000 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في قوائم الانتظار

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 13:15     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 27 مرات

الجزائر - ينتظر أزيد من 1000 طفل من فئة ذوي الاحتياجات  الخاصة (اعاقة ذهنية)  فرصة التمدرس و التكفل بهم على مستوى مختلف المراكز  النفسية و البيداغوجية الموزعة عبر إقليم ولاية الجزائر لحساب السنة الدراسية  2018/2017 , حسبما أكدته يوم الاربعاء المسؤولة عن المديرية الولائية للنشاط  الاجتماعي و التضامن  صليحة معيوش.

وأوضحت السيدة معيوش  في تصريح ل/واج أن 1069 طفل مسجل حاليا في قوائم  الانتظار الخاصة بالتمدرس للسنة الدراسية 2018/2017 عبر مختلف المراكز النفسية  و البيداغوجية الموزعة عبر إقليم ولاية الجزائر ,مقابل  1129 طفل اخر متكفل  بهم على مستوى هذه المراكز.

و قالت المتحدثة أن طاقة استيعاب هذه المراكز لا تسمح بالتكفل حاليا بجميع  الحالات التي تصلها ,و قد سجل اكبر عجز على مستوى المركز النفسي البيداغوجي  للرويبة الذي وصل فيه عدد المسجلين في قوائم الانتظار 236 حالة متبوعا بمركز  بولوغين ب 160 حالة, فيما تقاربت باقي الأرقام لتتفاوت بين 133 الى 138 طفل  ينتظر مقعده الدراسي عبر كل من مراكز الحراش و باش جراح و الدويرة  المدنية.

و بدرجة أقل تفاوتت عدد طلبات و حالات الانتظار بالمراكز النفسية البيداغوجية   لبئر خادم و حيدرة و زرزورية لتتراوح بين 20 الى 80 حالة.

و لحساب نفس السنة الدراسية يجري التكفل ب314 تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة  (السمعية البصرية) و ذلك على مستوى مدارس الأطفال المعوقين سمعيا و بصريا  بالعاصمة و المتواجدة بكل من تيليملي و براقي و العاشور.

وبخصوص مرضى التوحد يتواجد 830 طفلا في قوائم الانتظار للتكفل بهم حسب ما  صرحت به السيدة معيوش التي أكدت ان عدد الأطفال الذين يعانون من هذه الاصابة و  المتكفل بهم حاليا على مستوى الأقسام الخاصة بلغ 48 طفلا اما تعداد الأطفال  الذين يعانون من هذا الاضطراب و المسجلين بالمراكز النفسية البيداغوجية فقد  بلغ 134 طفلا في حين سيتم توجيه 289 طفلا اخر نحو حي الطفولة ببن عكنون من اجل الاشراف على حالتهم و متابعتها.

و حسب السيدة معيوش فان تعداد التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة و المتكفل  بهم على مستوى مؤسسات التربية و التعليم المتخصصة و الأقسام الخاصة و  المترشحين للامتحانات النهائية لحساب الموسم الدراسي 2018/2017 بلغ 116 تلميذ  متمدرس عبر كل من مدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بالجزائر الوسطى و براقي و  الرويبة و مدرسة الأطفال المعوقين بصريا بمدرسة العاشور ,من بينهم 33 تلميذا سيجتازون امتحان شهادة البكالوريا.

كلـمات مفتـاحيــة :
المراكز النفسية البيداغوجية بالعاصمة : أزيد من 1000 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في قوائم الانتظار
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 13:15     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 27 مرة   شارك

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