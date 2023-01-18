وفاة 3639 شخص في أزيد من 25 ألف حادث مرور خلال سنة 2017

الجزائر- لقي 3639 شخص مصرعهم وأصيب 36287 آخرون بجروح متفاوتة في 25038 حادث مرور تم تسجيلها خلال سنة 2017، حسب حصيلة كشف يوم الثلاثاء، المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق.

و أوضح ذات المصدر أنه مقارنة بسنة 2016، تم تسجيل انخفاض في عدد الحوادث قدر بـ -23ر13 بالمائة وفي عدد القتلى بـ -84ر08 بالمائة وفي عدد الجرحى بـ - 54ر17 بالمائة"، حيث تم خلال سنة 2016 تسجيل وفاة 992 3 شخص في 856 28 حادث مرور.

وعرفت حصيلة ضحايا حوادث المرور في الجزائر انخفاضا مضطردا خلال السنوات الأخيرة، وهذا بفضل معايير السلامة المرورية المتبعة والإجراءات القانونية الصارمة التي جاء بها التشريع الجديد وكذا الحملات التوعوية و التحسيسية التي أدت إلى انخفاض متواصل لمؤشرات اللاأمن المروري.

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وبتحليل معطيات المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، يتبين أن حوالي 96 بالمائة من حوادث المرور المسجلة خلال السداسي الأولى من السنة الماضية ناجمة عن العامل البشري، حيث أن الإفراط في السرعة يشكل أهم أسباب تسجيل هذه الحوادث وذلك بنسبة تقارب 22 بالمائة، بالإضافة الى قلة تركيز السائقين داخل الأحياء بنسبة 15ر13 بالمائة والتجاوزات الخطيرة بنسبة 37ر6 بالمائة.

ويشكل السائقون الذين تتراوح أعمارهم ما ين 18 و29 سنة أعلى شريحة تسببت في هذه الحوادث، حيث أثبتت الاحصائيات المقدمة في هذا المجال أن 27 بالمائة من المتسببين في الحوادث حائزون على رخص سياقة لا تتعدى مدة تسليمها السنتين.

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وتتجاوز قيمة الخسائر المادية لحوادث المرور التي يتم إحصاؤها سنويا على المستوى الوطني 100 مليار دينار، حسب إحصائيات أعدها مخبر النقل على مستوى جامعة باتنة سنة 2016.

يذكر أن المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق قد عكف منذ نشأته على تنظيم العديد من العمليات التوعوية تناولت مواضيع مختلفة ذات علاقة بالسلامة المرورية.

وبغية إنجاح هذه العمليات، تم تسخير العديد من الدعائم الإعلامية المساعدة على إيصال الرسالة التوعوية سعى من خلالها إلى تبسيط مضمون هذه الرسائل لتسهيل استيعابها من قبل مستعملي الطريق وذلك بغية تهذيب العديد من السلوكات الخاطئة لديهم والتي غالبا ما تتسبب في وقوع حوادث مرورية أليمة.