الخطوط الجوية الجزائرية: عودة طائرة كانت متوجهة نحو باريس إلى مطار الجزائر  بسبب عطب تقني

الجزائر - أفاد مدير قسم الشؤون العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية, رضا طوبال الصغير بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية كانت متوجهة من الجزائر نحو باريس عادت صبيحة يوم الثلاثاء بعد إقلاعها بقليل نتيجة عطب في المحرك تسبب فيه سرب من الطيور .

و أوضح ذات المسؤول أن "الطائرة التي كانت تضمن الرحلة AH1002 و خلال مرحلة الاقلاع من مطار هواري بومدين الدولي باتجاه مطار رواسي شارل ديغول, اصطدم بها سرب من الطيور بحيث شعر قائد الرحلة بصدى الاصطدام فقرر العودة إلى المطار لأجل الفحص والمراقبة و هذا عملا بإجراءات السلامة للتحقق من حالة المحرك".

و تابع السيد طوبال الصغير أن "التقنيين و بعد فحص الطائرة أكدوا ضرورة عملية صيانة".

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و عليه, أضاف نفس المسؤول, فان شركة الطيران الوطنية قامت بتحويل الركاب إلى طائرة أخرى لاستئناف رحلتهم.

للإشارة فإن الطيران المدني عبر العالم يسجل ما بين 5000 إلى 6000 حادث مماثل سنويا و قد أصبح مصنعو الطائرات خاضعون لقوانين صارمة أكثر فأكثر.

و تلجأ بعض المطارات عبر العالم إلى العديد من الوسائل لإبعاد الطيور مثل أضواء الليزر و محاكاة لأصوات استغاثة و لكنها ليست دائما مجدية.