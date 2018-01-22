تصنيف الكسكسي من قبل اليونسكو: اجتماعات للخبراء المغاربة قريبا

الجزائر - أعلن مدير المركز الوطني للأبحاث فيما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخي سليمان حاشيي عن انعقاد اجتماعات قريبا بين خبراء من بلدان المغرب العربي في إطار مشروع تصنيف تراثها المشترك في فن الطبخ الكسكسيي كتراث عالمي من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وصرح المسؤول لوأج أن" ملف تصنيف الكسكسي كتراث عالمي هو مشروع مشترك بين بلدان المغرب العربي مضيفا أن اجتماعات للخبراء من بين هذه البلدان ستعقد قريبا".

وعلقت من جهتها السيدة ويزة غاليزي باحثة بنفس المركزي بقولها أن هذا التصنيف سيسلط الضوء على هذا الطبق العريق والعابر للثقافات مضيفة ان الكسكسي بقي أصيلا رغم مرور الزمن".

وأضافت المختصة في الميراث الثقافي أن التصنيف "المحتمل" لهذا الموروث كتراث عالمي سيكون "اعترافا وأداة لتعزيز الروابط المتينة بين الشعوب التي تستجيب لنفس التقاليد من خلال نفس التعابير المتعلقة بالطبخ، من حيث إن الكسكسي، وككل عنصر ثقافيي يُعدّ وسيلة لتقريب الشعوب من بعضها بعض".

كما تؤكد الباحثة على أن "متطلبات اليونسكو تتمثل في وجوب تعبير المجتمعات عن حس الانتماء والتملك حيال العنصر الثقافي" المراد تصنيفه، قبل التلميح إلى أن طبق الكسكسي يمثل "مركبا من مركبات الهوية الثقافية، يرمز إلى كل ما هو قرباني ويميز الأحداث الهامة، في السعادة أو المأساة، على مستوى العائلات والجماعات".

وتواصل المختصة بتأكيدها على أن طبق الكسكسي يمثل بالنسبة لهؤلاء الشعوب "وسيلة للتعبير عن تضامنها علاوة على علاقتها بالطبيعة"ي معتبرة أن الدول المغاربية "أمام داعي الشروع المشترك في دارسة واسعة النطاق لأجل الإحاطة بمعالم "هذا الموروث المشتركي متأسفة على كونه لا يشكل حتى اليوم سوى عنوانا جزئيا أو كليا لبعض الكتابات دون أن يرقى إلى ما هو مطلوب.

وفي استجواب لها عن القيمة الاقتصادية لهذا الميراث القديمي تعتبر السيدة غاليز أن الكسكسي في مجمله أهم من البترولي إذ اجتاز الحدود ولقى اعترافا دوليا بهي طالما أنه حاضر في خمس قارات".

وبتطوره المتدرج، تم "تصنيع" هذا الطبق و"اثراءه" من حيث ارتباطه بكل أنواع اللحوم، مما يؤدي بشكل ضروريي حسب المختصة، إلى "التفريق بين الكسكسي الشائع حاليا، والكسكسي التقليدي والكسكسي المُعدّ بالخضراوات أو بقليل من اللحمي طالما أن الأمر غير متعلق بالبحث عن الطبق الأفضل أو الأغلى وإنما بالذوق الذي تمنحه العبقرية البشرية لهذا الطبق ككل".

وهو طبق "تمنح له التقاليد كذلك قيمة وتاريخًا وسببًا في الوجود"ي تواصل الباحثة، مؤكدة على الدور النسوي الهام في استمرارية هذا الميراث الثمين.

وفي سؤال عن كيفية حصول الدول المعنية عن أرباح اقتصادية من جرائه، أشارت السيدة غاليز إلى ضرورة وجود "إرادة سياسية" حيال هذا الأمر، منوهةً بإمكانية "الدفع" بطبق الكسكسي في الجزائر في مسار تطوير القطاع السياحي.

وفي هذا الصدد، تأسفت لغياب مطاعم كبيرة "متخصصة" في منوعات الكسكسي، بحكم شيوعها دولياً، والتي من شأن أي سائح أجنبي أن يدرجها في مسار رحلته". وحتى أسوء من ذلك، لا يوجد أي "دليل" حول مختلف المطاعم التي لها تخصص في ذلك.

--أصول ضاربة في عمق الزمن ---

وبخصوص أصل الكسكسي هذا الطبق الذي يحضر بسميذ القمح و الشعيري أوضحت السيدة غاليز أنه يحظى بشعبية كبيرة عبر العالم. كما يعتبر " أحد أهم الاطباق في العادات الغذائية للمغرب العربي و تقليد قديم جدا" مشيرة الى أن المؤرخ الكبير ابن خلدون ذكره ك " مكون أساسي في تحديد مفهوم البربر أو الامازيغ".

وحسب هذه المختصة فان أصل الكسكسي الذي له عدة تسميات بالجزائر تبعا للمنطقة (سكسو أو كسكسو و البربوشة و الطعام....الخ) يعود الى العصور القديمة نظرا للاكتشافات الأثرية التي تؤكد وجود " أدوات تشبه تلك المستعملة في اعداد الكسكسي في الاضرحة التي تعود الى عهد الملك ماسينيسا". اضافة الى ذلكي سمحت عمليات حفر بمنطقة تيارت باكتشاف مواعين تعود إلى القرن التاسع لاسيما قدر الكسكسي".

كما اشارت الى أن " وسط شمال افريقيا كان يشهد ازدهارا و كان يعتبر بمثابة ممون لروما" مضيفة أن العرب " الذين لم يكونوا يعرفون السميذ" اكتشفوه خلال غزوهم لهذه المنطقة ثم استعملوه.

وأضافت تقول أن " أسطورة بين الجزائر و تونس تقول أن رئيس قبيلة هدد زوجته الأجنبية التي اعتقت الاسلام حديثا بقتلها اذا لم تعد له كسكسي".

أما إدخال هذا الطبق في شبه الجزيرة الايبيرية فيعود الى الموحدين من سلالة أمازيغية في القرن ال13 حسب السيدة غاليز مشيرة الى أن " شعبيته انتشرت سريعا" في اسبانيا و البرتغال.

وحسب قولها دائما فانه " قبل احتلال الجزائر من طرف فرنساي تحدث الكاتب رابيليه عن هذا الطبق في كتابه (Pantagruel 1532) حيث سماه " كوسكوسو" في حين أطلق عليه مواطنه الكسندر دوما اسم " كوسو كوسو" في ." Grand Dictionnaire de cuisine"

كما أردفت تقول أن استهلاك هذا الطبق اللذيذ انشتر " حقا" بالضفة الشمالية للمتوسط خلال القرن ال20 من خلال هجرة عائلات جزائرية خلال الحرب العالمية الأولى موضحة أن " الأقدام السوداء" حملته معها أيضا بعد استقلال الجزائر ليصبح بذلك ثالث طبق يحبذه الفرنسيون حسب دراسة أنجزت في سنة 2014 .

وحسب هذه المختصة فان " الكسكسيي هذا الطبق البربري و الشمال الافريقي والعتيق الذي خلد اسمه يبقى الطبق المستهلك و المقلد خارج حدوده الأصلية لا يضاهيه أي طبق لآخر".