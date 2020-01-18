وفاة 13 شخصا وإصابة 29 آخرين بجروح في 13 حادثا خلال ال48 ساعة الأخيرة 

الجزائر - توفي 13 شخصا وأصيب 29 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 13 حادثا سجلت عبر طرقات الوطن خلال ال 48 ساعة الماضية, حسب حصيلة أوردتها يوم السبت مصالح الحماية المدنية.

وحسب ذات المصدر, فان أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية عين تموشنت بوفاة شخصين وإصابة اربعة آخرين إثر انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 101 ببلدية واد بركاش بدائرة حمام بوحجر.

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وخلال نفس الفترة, تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 36 شخصا أصيبوا باختناق من جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من وسائل التدفئة وسخانات الماء في عدد من الولايات.

وخلال نفس الفترة, تدخلت وحدات الحماية المدنية تدخلت لإخماد ستة حرائق حضرية وصناعية على مستوى عدد من الولايات حيث انقذت شخصين كانا يعانيان من صعوبة في التنفس بكل من جيجل وعين الدفلى.

وبولاية الجزائر, تدخلت وحدات الحماية المدنية على إثر انهيار جزئي لمنزل ببلدية سطاوالي.