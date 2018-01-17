برنامج الإسكان والقضاء النهائي على الأحياء الهشة متواصل

الجزائر- أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن برنامج الإسكان والقضاء على الأحياء الهشة "متواصل إلى غاية القضاء نهائيا على هذه الأحياء".

وقال السيد بدوي في تصريح للصحافة خلال زيارة قادته إلى بلدية براقي (غرب الجزائر العاصمة) في إطار الاحتفاليات الخاصة باليوم الوطني ال51 للبلدية "نطمئن كل المواطنين بأن برنامج الإسكان و القضاء على الأحياء الهشة متواصل إلى غاية القضاء النهائي على هذه الأحياء"، مبرزا أن البرامج السكنية الموجهة لهذه الأحياء "ضخمة و تندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، مشيرا إلى أن جزء من هذه البرامج "جاري انجازها و أخرى ستنجز قريبا".

ولدى حديثه ،مع عمال بلدية براقي جدد السيد بدوي تأكيد على أن "مصالحه لن تتخلى عن العمال المتعاقدين".

كما أوضح الوزير أنه تم اختيار بلدية براقي لاحتضان هذه الاحتفالات لكونها "تحمل رمزية للمعاناة و التضحية ضد الإرهاب من أجل الجزائر و لكن اليوم عاد إليها الأمن و الاستقرار بفضل دفاع و تضحيات أبناء الجزائر و قيم السلم و المصالحة الوطنية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة سنة 2005"، داعيا الجميع إلى "ترسيخ قيم المصالحة الوطنية و الدفاع الدائم عن الوطن و تعزيز العمل بالديمقراطية التشاركية التي أصبحت قيمة دستورية".

و بهذه المناسبة، حضر السيد بدوي جلسة مداولة بالمجلس الشعبي البلدي خاص بأطفال بلدية براقي، أكد خلالها أن "رئيس الدولة يولي أهمية كبيرة لشريحة الأطفال لأنهم مستقبل الجزائر". كما يحرص الرئيس -- يضيف الوزير-- على ضمان تمدرسهم في ظروف جيدة و ذلك على مستوى كل الأطوار"، كاشفا في ذات الشأن "أن الحكومة قررت تخصيص أكثر من 3200 حافلة للنقل المدرسي في المناطق النائية و البعيدة بهدف تخفيف معاناة تنقل المتمدرسين".

وبعد أن أقر بتسجيل "نقائص بخصوص المطاعم المدرسية "، أكد الوزير "أنه سيتم توفير كل الإمكانيات من أجل تقديم وجبات ساخنة للمتمدرسين خاصة منهم في الطور الابتدائي".

وخلص إلى القول أن "الدولة الجزائرية حريصة على ضمان تمدرس أبنائها بدليل -- كما قال-- إنجاز المئات من الهياكل سنويا في قطاع التربية و التكوين".