القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

احتساب زيادة ضريبة السلطات السعودية في تكلفة الحج لموسم 2018

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 كانون2/يناير 2018 14:31     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 18 مرات
احتساب زيادة ضريبة السلطات السعودية في تكلفة الحج لموسم 2018

الجزائر- رجح وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى مساء الاثنين بالجزائر العاصمة أن تكلفة الحج لهذا الموسم ستتأثر بالضريبة التي فرضتها المملكة السعودية و المقدرة ب5 بالمئة.

و على هامش العرض الذي قدمه أمام لجنة الشؤون المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني الخاص  بتسيير ميزانية الشؤون الدينية لسنة 2015 ، أفاد السيد عيسى بأن تكلفة الحج "سترتفع على الأقل ب2،5 مليون سنتيم " نتيجة الضريبة المفروضة من قبل المملكة العربية السعودية  على الجزائر على غرار الدول العربية و الإسلامية، علما أن تكلفة الحج تقدر ب 51 مليون سنتيم.

وفي موضوع متصل قال السيد عيسى بأن التسجيل في القرعة يجري "طبيعيا وبسلاسة بواسطة المسار الإلكتروني"، مشيرا إلى أن القرعة ستجرى في 10 فبراير القادم .

 اقرأ أيضا: قرعة حج 2018: انطلاق التسجيلات ابتداء من يوم الخميس و إلى غاية 31 يناير

و أضاف الوزير بأنه ستجرى قرعة ثانية لهؤلاء الذين تجاوزا سن 70 سنة وسجلوا أكثر من 15 مرة ولم يسعفهم الحظ في الذهاب إلى البقاع المقدسة، مضيفا بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد خصص لهؤلاء 2000 جواز سفر للذهاب إلى البقاع المقدسة أي بزيادة 500 جواز سفر بالنسبة للسنة الماضية .

من جهة أخرى، أعلن الوزير بأن  دائرته الوزارية جمدت  أغلبية العمليات المسجلة للقطاع في سنة 2015 ، وذلك في إطار سياسة ترشيد النفقات الناتجة عن انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية.

و أضاف بأنه تم تجميد أيضا 33 عملية من بين 37 عملية مسجلة في برنامج دعم النمو الاقتصادي وهي عمليات أغلبها لم تنطلق بعد في الانجاز، علما أنه تم رفع التجميد جزئيا عن عمليتين برخصتين من الوزير الأول و هي العملية -كما يضيف -تخص إعانات مالية للجمعيات الدينية لبناء المساجد والمدارس القرآنية باعتماد يقدر ب 250 مليون دج بدلا من  603 مليون  دج.

وقدر الوزير الميزانية الإجمالية لقطاع الشؤون الدينية أكثر من  26 مليار دج سنة 2015 ، مع العلم أنه يتضمن  اعتماد قدره أكثر من 517 مليون دينار للتكفل بمصاريف تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية وقد الحق خلال السنة نفسها اعتماد قدره أكثر من 568 مليون دج لفائدة الديوان الوطني للحج والعمرة بمرسوم رئاسي رقم 15 - 150 مؤرخ في 11 جوان 2015  ليصبح الاعتماد الكلي إلى غاية 31 /12 / 2015   يقدر ب أكثر من 27 مليار دينار.

وذكر الوزير انه من مميزات ميزانية التسيير لوزارته أنها تحتوي على أبواب تتعلق بالنشاط الديني والثقافي والعلمي وكذلك النشاط الدولي منها جائزة  الجزائر لحفظ القرآن الكريم .

آخر تعديل على الثلاثاء, 16 كانون2/يناير 2018 14:45
كلـمات مفتـاحيــة :
احتساب زيادة ضريبة السلطات السعودية في تكلفة الحج لموسم 2018
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 كانون2/يناير 2018 14:31     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 18 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.01.16

حصة الجزائر من موسم الحج 2018 لم تتراجع و التفاوض مازال قائما

18.01.16

المغرب: تجدد الاحتجاجات الشعبية في جرادة وتحذيرات من توسعها

18.01.16

قرار ترامب يدفع السلطة الفلسطينية إلى إعادة التفكير ب"تعليق" الاعتراف بإسرائيل

18.01.16

التأكيد على بقاء الجزائر "وفيه لمبادئها وحريصة على الأمن والسلم الدوليين"

18.01.16

سوناطراك تعتزم تكرير نفطها الخام في إيطاليا لتقليص فاتورة واردات الوقود

18.01.16

تعميق اللامركزية وتوسع صلاحيات المجالس المنتخبة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.01.15

تطبيق الشراكة المؤسساتية تخضع لموافقة رئيس الجمهورية

18.01.15

مشاركة الديوان الوطني للسياحة في الطبعة ال38 للمعرض الدولي للسياحة "فيتور مدريد" بإسبانيا…

18.01.15

لقاء وطني لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية الخميس القادم

18.01.15

الأولوية في التوظيف تعود لطلبة المدارس العليا للأساتذة

18.01.15

نفط: سعر سلة خامات أوبك يصل إلى 17ر67 دولارا للبرميل

18.01.15

الإشادة بإرادة الجزائر "الثابتة" في مرافقة مالي في تنفيذ اتفاق السلم