رقم أخضر من أجل تسيير تشاركي للنفايات

الجزائر- تم استحداث رقم اخضر (3007) وضع تحت تصرف المواطنين لتبليغ الشكاوي و العرائض أو طلبات تتعلق بإدارة النفايات في مناطق سكناهم، حسبما أفاد به المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات السيد كريم اومان لـ "واج".

وأوضح السيد اومان ان المواطنين يتصلون أكثر فأكثر بالرقم الأخضر للوكالة من أجل التعبير عن انشغالاتهم بشأن إدارة النفايات في مناطقهم، ما ينم عن تطور الوعي البيئي للأسر، مشيرا أن هذا الرقم الأخضر تم وضعه بناء على تعليمات من وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، السيدة فاطمة الزهراء زرواطي.

و وفقا للمسؤول فإن الوكالة تستقبل ما لا يقل عن 200 مكالمة في اليوم، مشيرا أن المواطنين لا يتصلون فقط من أجل تحسين عمليات جمع النفايات في مناطق إقامتهم بل أيضا لمعرفة طرق معالجتها و استرجاعها .

وفي هذا الصدد، أوضح السيد اومان أن هذه الاتصالات التي يتم استقبالها عن طريق الرقم الأخضر والمساهمات التي يتم صياغتها عبر منصات التبادل ومنتديات النقاش وشبكات التواصل الاجتماعي مكنت جميعها المواطنين لإدراك أهمية تسيير النفايات، مؤكدا أن المواطنون أصبحوا حريصون أكثر فأكثر على جودة إطارهم البيئي.

و أشار السيد اومان أن هذه المكالمات يتم استقبالها من جميع أنحاء الوطن غير أنه يتم تسجيل اتصالات مكثفة من مواطني المدن الكبيرة حيث يتم إفراز كميات أكبر للنفايات.

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و أضاف قائلا " نستقبل مكالمات بشكل أساسي من مواطني مدن الشمال لان 65 بالمائة من سكان البلاد يتمركزون في هذه المنطقة "، مشيرا انه "إذا كان هناك أي مشكل متعلق بالنفايات يتم ملاحظته بسرعة".

ووفقا للأرقام، يقدر حجم النفايات على المستوى الوطني بنحو 12 مليون طن سنويا، منها 65 في المائة في المناطق الحضرية و 35 في المائة في المناطق الريفية، بمعدل يومي يقدر بـ 850ر0 كيلوغرام لكل مواطن، ويتجاوز 1 كلغ في المدن الكبيرة.

أما بالنسبة لبقية البلاد، فأشار المسؤول ان هذا النظام الإجرائي "يتم بناؤه وتوسيعه" مشيرا انه وبمجرد تلقي عريضة طلبات أو شكوى على مستوى الوكالة الوطنية للنفايات تحول هذه الأخيرة إلى مديريات البيئة في الولايات المعنية، التي تتكفل بالاتصال بالمتعاملين المؤهلين للتدخل بهدف تسوية الوضعية.

" جسر للتواصل " بين الأسر و متعاملي جمع النفايات

بالإضافة إلى هذا الرقم الأخضر ، فان الوكالة الوطنية للنفايات مدعمة أيضا بمصلحة خدمة الشكاوى عبر النت، وهي متاحة في موقعها على الانترنت التي أنشئت لنفس الغرض.

و أضاف السيد اومان بان هذا الإجراء يتيح للمواطنين إخطار السلطات فيما يخص التسيير اليومي للنفايات.

وقال في ذات السياق " المواطنون لم يعودوا يقتصرون على الإبلاغ عن الاختلالات المسجلة في عمليات جمع القمامة فحسب بل يعاودون الاتصال بعد يومين أو ثلاثة أيام للتحقق من أن شكاويهم قد تم رفعها للجهات المختصة.

و أشار من جهة أخرى بأن المواطنون أصبحوا يولون مواقيت جمع النفايات أهمية فضلا عن ذلك أصبحوا يطالبون من بلديات إقامتهم بإنشاء صناديق مناسبة لجمع النفايات وفرزها.

وبفضل هذا الإجراء، يتم إنشاء "جسر " بين مصدر عريضة الطلب أو الشكوى والشخص المسؤول عن تسويتها بحيث يعود بالنفع على المواطنين و متعاملي جمع النفايات على حد سواء.

وواصل ذات المسؤول يقول "نرسل مباشرة شكاوى المواطنين إلى المتعاملين المعنين ".

كما أوضح انه على سبيل المثال يتم إرسال الطلبات إلى المتعاملين المسؤولين عن جمع النفايات في ولاية الجزائر وهما "نات كوم" و" إكسترا نات."

ووفقا لنفس المسؤول ي فقد تم القضاء على عدة "نقاط سوداء" في ولاية الجزائر من خلال تدخل المواطنين عن طريق هذا الإجراء الذي تم وضعه من اجل استقبال الشكاوى المتعلقة بتسيير النفايات.

و أضاف قائلا أن هذه الإدارة التشاركية تهدف لان يكون "المواطن مبلغا و المتعامل يطهر و ينظف ويرفع مستوى إدارة و تسيير النفايات ما يسمح بتحقيق المنفعة لكل الأطراف، سيما المواطن الذي سيحظى ببيئة صحية و إطار معيشي أفضل.