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أمطار وبرد وهبوب رياح قوية على المناطق الساحلية والقريبة من السواحل ابتداء من ظهيرة اليوم  

  أدرج يـوم : الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 15:36     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات
أمطار وبرد وهبوب رياح قوية على المناطق الساحلية والقريبة من السواحل ابتداء من ظهيرة اليوم  

الجزائر - أشارت نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى تساقط أمطار قوية مصحوبة برعود و برد على المناطق الساحلية والقريبة من السواحل بمنطقة الوسط الشرقي و شرق الوطن ابتداء من ظهيرة اليوم الخميس.

وتخص هذه النشرية التي تمتد صلاحيتها من اليوم الخميس على الساعة السادسة مساء الى يوم الجمعة منتصف النهار كل من ولايتي تيزي وزو و بومرداس، حيث ستبلغ كميات الأمطار أو تتجاوز محليا 30 ملم.

 

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كما أن ولايات بجاية و جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف و شمال سطيف وشمال قالمة و شمال سوق أهراس معنية أيضا بتساقط هذه الأمطار ابتداء من اليوم  الخميس على الساعة السادسة مساء الى السبت منتصف الليل حيث ستقدر كميات الأمطار المتساقطة 40 ملم.

 

كما ستعرف هذه الولايات هبوب رياح مصحوبة برعود.

كلـمات مفتـاحيــة :
أمطار وبرد وهبوب رياح قوية على المناطق الساحلية والقريبة من السواحل ابتداء من ظهيرة اليوم  
  أدرج يـوم : الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 15:36     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

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