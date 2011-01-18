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حوادث المرور: وفاة 13 شخصا واصابة 242 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية  

  أدرج يـوم : الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 12:15     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرات
حوادث المرور: وفاة 13 شخصا واصابة 242 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية  

الجزائر - لقي 13 شخصا حتفهم وأصيب 242 آخرون بجروح في 222  حادث مرور جسماني, سجل على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة ما بين  2 و 8 يناير الجاري, حسب حصيلة أوردتها يوم الخميس مصالح الأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر أن حوادث المرور عرفت ارتفاعا محسوسا قدر بـ8 حوادث مقارنة  بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, بينما انخفض عدد الجرحى بـ16 حالة,  فيما سجل عدد الوفيات استقرارا ب13 حالة.

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وتفيد الدراسات التي قامت بها المصالح  المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه  الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة 30ر97 بالمائة إضافة إلى  العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط.

وحفاظا على سلامة الجميع, جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها الى  مستعملي الطريق العام من أجل "توخي الحيطة والحذر مع احترام قانون المرور  والتأني في السياقة وعدم تجاوز السرعة المطلوبة مع المراقبة الدورية للمركبة,  خصوصا في ظل التغيرات المناخية التي تعرفها بعض ولايات الوطن والتي تؤثر سلبا  على السواق".

 

وذكرت المديرية بوضعها تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17  لتلقي البلاغات 24سا/24.

كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور: وفاة 13 شخصا واصابة 242 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية  
  أدرج يـوم : الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 12:15     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرة   شارك

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