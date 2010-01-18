الحكومة توافق على تعديل لإدراج رأس السنة الأمازيغية في قائمة الأعياد الرسمية -

بدوي يعلن عن فتح تحقيقيات بخصوص الاعتداء على الاطباء المقيمين -

يناير : عيد يلم شمل الجزائريين شيئا فشيئا -

يناير عيد ضارب في القدم لا يزال يحتفل به في القرن ال21 ميلادي -

وزارة الداخلية تصدر أول بيان رسمي باللغة الأمازيغية -

خنشلة : ينار عيد النساء تصنعه أيادي الأوراسيات بامتياز -

أوكوكو تحذر المفوضية الأوروبية من أي مناورة للتحايل على قرار محكمة العدل الأوروبية -

قرعة حج 2018: انطلاق التسجيلات ابتداء من يوم الخميس و إلى غاية 31 يناير -

يناير 2018: احتفال رسمي برأس السنة الأمازيغية -

الجزائر/اقتصاد: البنك العالمي يرتقب انتعاش قوي للنمو سنة 2018 -

مكتبة آسيا جبار تفتح أبوابها أمام الجمهورالباريسي -

إبراهيم غالي: الدولة الصحراوية مصرة على الوفاء بالتزاماتها في تجسيد دولة الحق والقانون بالرغم من الاحتلال المغربي الظالم -

الجالية الجزائرية بالخارج: تحديد كيفيات اقتناء السكن بالجزائر -

وهران: اعطاء اشارة انطلاق الاحتفالات بيناير -

تسجيل 47 حالة التهاب للكبد أ منذ الأحد المنصرم بجيجل -

وزارة التربية الوطنية تسطر برنامجا ثريا لإحياء رأس السنة الأمازيغية -

كشف وتدمير 13 مخبأ للإرهابيين تحوي 4 قنابل تقليدية الصنع بولاية باتنة -

اللواء هامل يؤكد أهمية ترقية التعاون بين أجهزة الشرطة الإفريقية والدولية لإنجاح عملية السلام والتنمية في إفريقيا -

دعوة الشباب للاستثمار في الاقتصاد الأخضر -