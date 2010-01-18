القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تسجيل 47 حالة التهاب للكبد "أ" منذ الأحد المنصرم بجيجل  

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 08:49     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 38 مرات
تسجيل 47 حالة التهاب للكبد &quot;أ&quot; منذ الأحد المنصرم بجيجل  

 جيجل - تم تسجيل ما لا يقل عن 47 حالة التهاب للكبد "أ" من  طرف مصالح الصحة و السكان بولاية جيجل منذ يوم الأحد المنصرم حسب ما أكده  يوم الثلاثاء لـ/وأج رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة و السكان بلال دعاس.

و أوضح ذات المسؤول بأنه تم قبول ال47 شخصا مصابا بالمرض الذين ينحدر 15 منهم  من بلدية تاكسنة و 32 آخرون من بلديتي جيجل و قاوس بمستشفى محمد الصديق بن  يحيى بجيجل مشيرا إلى أن 41 منهم غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم  فيما لا يزال الستة الآخرون تحت الملاحظة.

كما قررت لجنة مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه الغلق المؤقت لمنبعي  حناشة و بوجوجو يوسف و خزان بوجو صلاح الدين المشكوك في كونها سببا في هذا  المرض و ذلك في أعقاب اجتماع استثنائي تم عقده يوم أمس الاثنين بمقر الولاية  حسب ما أوضحه ذات المصدر.

 

اقرأ أيضا:      اقتراح عدة توصيات لتحسين أداء المرافق العمومية

كما أكد من جهته رئيس المجلس الشعبي البلدي لتاكسنة رشيد رويبح بأن مصالح  الدرك الوطني مكلفة بالحرص على التعليق المؤقت لنشاط الشاحنات ذات الصهاريج  التي تمون بمياه الشرب انطلاقا من هذه المنابع.

و قد تم إرسال لجنة تضم ممثلين عن مديرية الموارد المائية و الجزائرية للمياه  و مكتب النظافة ببلدية تاكسنة و مديرية الصحة و السكان و ممثل عن مصالح  الولاية اليوم الثلاثاء إلى عين المكان و ذلك بتعليمات من الوالي من أجل اتخاذ  التدابير اللازمة "من أجل محاصرة انتشار هذا المرض" حسب ما أضافه ذات المنتخب. 

تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لقاوس قد أعلن في بيان موجه  للجمهور بأن مياه منبعي حناشة بمنطقة الغريانة (تاكسنة) و بوجوجو يوسف و خزان  بوجو صلاح الدين ببلدية تاكسنة "غير صالحة للاستهلاك" وفقا للتحاليل  البيولوجية التي قامت بها مصالح مديرية الصحة و السكان على عينات من المياه  التي تم جلبها من المنبعين و الخزان المذكورين آنفا.

آخر تعديل على الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 09:15
كلـمات مفتـاحيــة :
تسجيل 47 حالة التهاب للكبد "أ" منذ الأحد المنصرم بجيجل  
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 08:49     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 38 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.01.10

المشروع التمهيدي للقانون العضوي لإنشاء أكاديمية اللغة والثقافة الأمازيغية : انطلاق…

18.01.10

الحكومة توافق على تعديل لإدراج رأس السنة الأمازيغية في قائمة الأعياد  الرسمية

18.01.10

بدوي يعلن عن فتح تحقيقيات بخصوص "الاعتداء" على الاطباء المقيمين

18.01.10

يناير : عيد يلم شمل الجزائريين شيئا فشيئا   

18.01.10

يناير عيد ضارب في القدم لا يزال يحتفل به في القرن ال21 ميلادي

18.01.10

وزارة الداخلية تصدر أول بيان رسمي باللغة الأمازيغية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.01.08

سكن: اطلاق صيغة الترقوي المدعم خلال الأيام المقبلة ( وزير)

18.01.08

طمار: سعر السكن الترقوي المدعم سيحدد وفق لقيمة العقار في  كل منطقة

18.01.08

الساتل "ألكوم سات 1 : الرئيس بوتفليقة يجدد التزام الدولة بالتحكم في  التكنولوجيات الحديثة…

18.01.08

الموافقة على المشروع التمهيدي المفصل لإنجاز ميناء الوسط

18.01.08

إطلاق القمر الصناعي ألكوم سات-1 : "عهد جديد بالنسبة للجزائر في مجال التنمية الوطنية"

18.01.08

أويحيى يستقبل وزير الداخلية التونسي