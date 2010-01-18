تسجيل 47 حالة التهاب للكبد "أ" منذ الأحد المنصرم بجيجل  

و أوضح ذات المسؤول بأنه تم قبول ال47 شخصا مصابا بالمرض الذين ينحدر 15 منهم من بلدية تاكسنة و 32 آخرون من بلديتي جيجل و قاوس بمستشفى محمد الصديق بن يحيى بجيجل مشيرا إلى أن 41 منهم غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم فيما لا يزال الستة الآخرون تحت الملاحظة.
كما قررت لجنة مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه الغلق المؤقت لمنبعي حناشة و بوجوجو يوسف و خزان بوجو صلاح الدين المشكوك في كونها سببا في هذا المرض و ذلك في أعقاب اجتماع استثنائي تم عقده يوم أمس الاثنين بمقر الولاية حسب ما أوضحه ذات المصدر.
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كما أكد من جهته رئيس المجلس الشعبي البلدي لتاكسنة رشيد رويبح بأن مصالح الدرك الوطني مكلفة بالحرص على التعليق المؤقت لنشاط الشاحنات ذات الصهاريج التي تمون بمياه الشرب انطلاقا من هذه المنابع.
و قد تم إرسال لجنة تضم ممثلين عن مديرية الموارد المائية و الجزائرية للمياه و مكتب النظافة ببلدية تاكسنة و مديرية الصحة و السكان و ممثل عن مصالح الولاية اليوم الثلاثاء إلى عين المكان و ذلك بتعليمات من الوالي من أجل اتخاذ التدابير اللازمة "من أجل محاصرة انتشار هذا المرض" حسب ما أضافه ذات المنتخب.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لقاوس قد أعلن في بيان موجه للجمهور بأن مياه منبعي حناشة بمنطقة الغريانة (تاكسنة) و بوجوجو يوسف و خزان بوجو صلاح الدين ببلدية تاكسنة "غير صالحة للاستهلاك" وفقا للتحاليل البيولوجية التي قامت بها مصالح مديرية الصحة و السكان على عينات من المياه التي تم جلبها من المنبعين و الخزان المذكورين آنفا.