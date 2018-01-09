جمعية إسعى للخير : إقبال كبير على حملة التبرع بالدم بالبريد المركزي  بالعاصمة 

الجزائر - عرفت حملة التبرع بالدم التي بادرت بها جمعية " اسعى للخير" اليوم الثلاثاء على مستوى ساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة إقبالا كبيرا من طرف المواطنين وتم خلال هذه التظاهرة توزيع مطويات وتقديم نصائح طبية ,حسبما لوحظ .

وتهدف هذه العملية حسب منظميها إلى تحسيس المجتمع المدني أكثر حول ضرورة التبرع المنتظم والطوعي بالدم وكذا إلى "استقطاب" متبرعين جدد خاصة من فئة الشباب، حسبما أكده المنظمون.

وأوضحت رئيسة فرع الجمعية بباب الوادي سهيلة بن مالك لواج أن النشاط التضامني ينظم مرتين كل أسبوع بمعدل 8 مرات شهريا على مستوى ساحة البريد المركزي وحديقة التجارب بالحامة وكذا العديد من الفضاءات العمومية والمعاهد الجامعية والمراكز التجارية لاستقطاب متبرعين جدد .

وأفادت أن هذه العملية التي دأبت الجمعية على تنظيمها منذ 5 سنوات ترمي إلى "جمع عدد كبير من أكياس الدم من كل الزمر الدموية " وتنظم بإشراف مركز حقن الدم التابع للمؤسسة الإستشفائية مصطفى باشا التي تخصص حافلة متنقلة مجهزة وطاقم طبي مختص في نقل الدم وقد سخرت كل الوسائل البشرية والمادية .

وحسب ذات المصدر يسجل أسبوعيا جمع أزيد من 120 كيس بمعدل يومي يبلغ 60 كيس فيما يصل عدد الأكياس شهريا أزيد من 600 كيس من كل الزمر الدموية .

وأبرزت أن الطاقم الطبي يتكفل ب"مراقبة عينات الدم و المحافظة عليها وتسييرها ضمانا للوفرة كما يتخذ كافة وسائل الحيطة والحذر لتفادي إنتقال الأمراض المعدية حيث يتم مراقبة الدم بصورة دقيقة وتحصل المتبرع على وجبة وعصائر بعد التبرع .

وفي ذات السياق دعت المواطنين إلى الإقبال على عمليات التبرع بالدم التي تنظمها مختلف الجمعيات في كل مرة نظرا للطلب المتزايد على هذه المادة بالولاية التي تتوفر على عدة منشآت صحية هامة تجعلها مقصد العديد من المرضى من مختلف مناطق الوطن.

وفي هذا الصدد ذكرت أن موقع ولاية الجزائر الإستراتيجي التي تعد "معبرا" لمختلف ولايات الوطن و تحصي سنويا عدد هاما من حوادث المرور يتطلب و بشكل استعجالي توفير مادة الدم للمرضى سيما لمصالح الاستعجالات التي تستقبل يوميا عشرات من الجرحى.

وعلاوة على ذلك تضيف نفس المصدر فان العاصمة التي تتوفر على العديد من التخصصات الطبية على غرار مكافحة السرطان و الجراحة العامة و الاستعجالات الطبية و مصلحة الرضوض و طب النساء و التوليد و غيرها تعد قبلة المرضى من شتى ولايات الوطن" ما يستوجب - حسبها- توفير كميات هامة من هذه المادة الحيوية".

وأكدت ذات المتحدث على أهمية تنظيم مثل هذه المبادرات من طرف الجمعيات الناشطة على مستوى الولاية لفائدة مراكز حقن الدم على مستوى الولاية باعتبارها تساهم في جمع كميات الدم تحتاجها مختلف المصالح الطبية سيما منها الفصائل السلبية من أجل مواجهة النقص المسجل .

وأشارت إلى أنه في إطار حملة التبرع بالدم الأسبوعية تم تخصيص فضاء وهو عبارة عن حافلة متنقلة مجهزة طبيا تتوفر فيها ظروف معينة لإجراء عملية التبرع بالدم للعمل على التحسيس بأهمية التبرع بالدم ونشر ثقافة التبرع بالدم .