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حوادث المرور تودي بحياة 35 شخصا و تتسبب في إصابة أزيد من 1080 آخر في ظرف أسبوع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 11:25     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 19 مرات
حوادث المرور تودي بحياة 35 شخصا و تتسبب في إصابة أزيد من 1080 آخر في ظرف أسبوع

الجزائر - لقي 35 شخصا حتفهم فيما أصيب 1089 آخرين بجروح في  922 حادث مرور أحصي في الفترة ما بين 31 ديسمبر المنصرم و 6 يناير, حسب ما  أفادت به يوم الثلاثاء الحصيلة الأسبوعية للمديرية العامة للحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية البويرة بوفاة أربعة أشخاص و  جرح 22 آخرين تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية, و ذلك  على  إثـر21 حوادث مرور, يوضح ذات المصدر.

 

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و على صعيد آخر, قامت وحدات الحماية المدنية بـ 997 تدخل سمح بإخـــماد 629  حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة. 

و عموما, أحصت وحدات الحماية  المدنية خلال الفترة المذكورة ما لا يقل عن  18055 تدخلا --إثر تلقي مكالمات استغـاثة من  طرف المواطنين--شملت مختلف عدة  مجالات منها حوادث المرور و الحوادث المنزلية و الإجلاء الصحي و غيرها.

آخر تعديل على الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 12:57
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حوادث المرور تودي بحياة 35 شخصا و تتسبب في إصابة أزيد من 1080 آخر في ظرف أسبوع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 11:25     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 19 مرة   شارك

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