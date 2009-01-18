حوادث المرور تودي بحياة 35 شخصا و تتسبب في إصابة أزيد من 1080 آخر في ظرف أسبوع

و أوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية البويرة بوفاة أربعة أشخاص و جرح 22 آخرين تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية, و ذلك على إثـر21 حوادث مرور, يوضح ذات المصدر.
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و على صعيد آخر, قامت وحدات الحماية المدنية بـ 997 تدخل سمح بإخـــماد 629 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.
و عموما, أحصت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة المذكورة ما لا يقل عن 18055 تدخلا --إثر تلقي مكالمات استغـاثة من طرف المواطنين--شملت مختلف عدة مجالات منها حوادث المرور و الحوادث المنزلية و الإجلاء الصحي و غيرها.