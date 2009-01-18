تسجيل هزة أرضية ارتدادية بقوة 3 ر4 على سلم ريشتر بالبليدة

وقد حدد مركز الهزة على مسافة 5 كلم جنوب-غرب وادي الجر (30 كلم جنوب غرب البليدة), يوضح نفس المصدر.
وتعد هذه الهزة ارتدادا لزلزال بقوة 5 درجات على سلم ريشتر كان قد سُجّل مساء يوم الثلاثاء الماضي و خلف جريحين جراء حالة الهلع التي صاحبته.
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كما سجل بولاية عين الدفلى سقوط سقف منزل من الطوب ببلدية بومدفع.
وقد سجل زلزال على الساعة التاسعة وتسعة وخمسين دقيقة على مسافة أربع كلم جنوب-غرب وادي جر, وشعر به سكان ولايات البليدة, عين الدفلى, تيبازة, المدية, الجزائر وبومرداس ومنذ ذلك الحين تعرف منطقة واد جر العديد من الهزات الارتدادية.