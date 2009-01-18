إنطلاق المحادثات بين الشمال والجنوب ..خطوة لخفض التوتر واعادة احلال السلام في شبه الجزيرة الكورية -

يناير:يوم الجمعة المقبل يوم عطلة مدفوعة الأجر -

مجلس الأمة : عرض مشروع القانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين -

حوادث المرور تودي بحياة 35 شخصا و تتسبب في إصابة أزيد من 1080 آخر في ظرف أسبوع -

ترقية الأمازيغية/ورقلة : مبادرات نشر كتب لتعلم اللغة الأمازيغية -

صناعة: تدشين العديد من المشاريع بالعاصمة لدفع الانتاج الوطني -

المغرب: النظام الملكي يمارس حراسة شبه تامة على الصحافة -

اجراءات جديدة لتفعيل تعليم اللغة الأمازيغية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية -

الجزائر- العراق : الاتفاق على توقيع عدة عقود مستقبلا في مجال الطاقة و المحروقات -

موارد مائية: سنة 2015 شهدت اطلاق العديد من المشاريع التنموية لتلبية حاجيات المواطنين من المياه -

الرئيس بوتفليقة سجل اسمه في التاريخ بحروف من ذهب بتكريسه ينايرعيدا وطنيا رسميا -

تسجيل هزة أرضية ارتدادية بقوة 3 ر4 على سلم ريشتر بالبليدة -

فرنسا/تأشيرات: حجز 1500 موعد بالنسبة لشهر أبريل 2018 خلال يوم واحد -

أويحيى يعقد مجلسا وزاريا مشتركا مخصصا لتفعيل تدريس الامازيغية -

ألكوم سات-1: اتصالات الجزائر ساتل تعتزم تسويق حزمة من القنوات التلفزيونية المفضلة للجزائريين والانترنت والهاتف -

يوم برلماني حول الرياضة النسوية في الجزائر : ضرورة ترقية ممارسة الرياضة النسوية -

الجزائر استثمرت أكثر من 2 مليار دولار في قطاع البيئة في ظرف 15 سنة -

مكافحة التهريب: توقيف 20 شخصا من جنسيات افريقية مختلفة ببرج باجي مختار -

صناعة الهواتف النقالة: دفتر الشروط قيد التحضير -