القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تسجيل هزة أرضية ارتدادية بقوة 3 ر4 على سلم ريشتر بالبليدة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 09:14     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 36 مرات
تسجيل هزة أرضية ارتدادية بقوة 3 ر4 على سلم ريشتر بالبليدة

الجزائر- سجلت هزة أرضية ارتدادية بقوة 3ر4 درجات على  سلم ريشتر في حدود الساعة الخامسة   و 20 دقيقة  نهار يوم الاثنين بوادي جر ولاية البليدة, حسب بيان لمركز البحث  في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وقد حدد مركز الهزة على مسافة 5 كلم جنوب-غرب وادي الجر (30 كلم جنوب غرب  البليدة), يوضح نفس المصدر.

وتعد هذه الهزة ارتدادا لزلزال بقوة 5 درجات على سلم ريشتر كان قد سُجّل مساء  يوم الثلاثاء الماضي و خلف جريحين جراء حالة الهلع التي صاحبته.

 

اقرأ أيضا:        هزة أرضية بقوة 5 درجات على سلم ريشتر بولاية البليدة

كما سجل بولاية عين الدفلى سقوط سقف منزل من الطوب ببلدية بومدفع.

 

وقد سجل زلزال على الساعة التاسعة وتسعة وخمسين دقيقة على مسافة أربع كلم  جنوب-غرب وادي جر, وشعر به سكان ولايات البليدة, عين الدفلى, تيبازة, المدية,  الجزائر وبومرداس ومنذ ذلك الحين تعرف منطقة واد جر العديد من الهزات  الارتدادية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 13:16
كلـمات مفتـاحيــة :
تسجيل هزة أرضية ارتدادية بقوة 3 ر4 على سلم ريشتر بالبليدة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 09:14     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 36 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.01.09

"تيسمسيلت أبهروا أحاسيسكم"...دليل لترقية القدرات السياحية الكبيرة لمنطقة "الونشريس"

18.01.09

إنطلاق المحادثات بين الشمال والجنوب ..خطوة لخفض التوتر واعادة احلال السلام في شبه الجزيرة…

18.01.09

يناير:يوم الجمعة المقبل يوم عطلة مدفوعة الأجر

18.01.09

مجلس الأمة : عرض مشروع القانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين

18.01.09

مجلس الأمة: عرض مشروع القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

18.01.09

باتنة: شباب غوفي يبادرون بإعادة إحياء الوزيعة لاستقبال رأس السنة الأمازيغية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.01.08

سكن: اطلاق صيغة الترقوي المدعم خلال الأيام المقبلة ( وزير)

18.01.08

الساتل "ألكوم سات 1 : الرئيس بوتفليقة يجدد التزام الدولة بالتحكم في  التكنولوجيات الحديثة…

18.01.08

الموافقة على المشروع التمهيدي المفصل لإنجاز ميناء الوسط

18.01.08

إطلاق القمر الصناعي ألكوم سات-1 : "عهد جديد بالنسبة للجزائر في مجال التنمية الوطنية"

18.01.08

أويحيى يستقبل وزير الداخلية التونسي

18.01.08

المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام "مفخرة للدول العربية"