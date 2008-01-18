سطيف: حجز 8 قناطير من أعواد التبغ بعين ولمان (أمن وطني)

سطيف - تمكنت شرطة ولاية سطيف ممثلة في أمن دائرة عين ولمان (جنوب سطيف) من حجز 8 قناطير من أعواد التبغ التي تدخل في صناعة "الشمة" و توقيف شخصين متورطين في العملية حسب ما علم اليوم الأحد من المكلف بالإعلام لدى أمن الولاية سطيف الملازم أول للشرطة عبد الوهاب عيساني .

و أوضح ذات المصدر أن هذه العملية تدخل في إطار أنشطة مصالح الشرطة الرامية إلى كبح كافة أشكال التجارة غير المشروعة حيث كانت هذه البضاعة موجهة إلى إحدى الورشات غير الشرعية لتقليد مادة الشمة التي تعتمد على أعواد التبغ كمادة أولية.

و أضاف بأن العملية تمت عقب دوريات مراقبة أطرتها مصالح أمن دائرة عين ولمان عبر أهم أحياء هذه المدينة حيث لفت انتباه عناصر إحدى دوريات الشرطة بأحد الأحياء تنقل مركبة تجارية تم توقيفها بعد أن اشتبه في أمرها لتكشف عملية المراقبة أنها محملة ب 8 قناطير من أعواد التبغ الموجهة لتقليد مادة "الشمة" دون حيازة صاحبها لأية وثيقة أو فواتير تبين مصدر البضاعة أو تتيح له ممارسة مثل هذا النشاط.

و بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين تم إعداد ملف جزائي ضدهما عن تهمة حيازة و نقل أعواد التبغ التي تدخل في صناعة مادة الشمة المقلدة الموجهة للسوق السوداء أرسل إلى النيابة المحلية مع وضع الكمية المحجوزة تحت تصرف المصالح المختصة.