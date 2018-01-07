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قسنطينة: مسيرة للأطباء المقيمين للمطالبة بتحسين ظروفهم الاجتماعية المهنية

  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 18:49     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 30 مرات
قسنطينة: مسيرة للأطباء المقيمين للمطالبة بتحسين ظروفهم الاجتماعية المهنية

قسنطينة - نظم أطباء مقيمون مدعمين بطلبة و أساتذة مساعدين و داخليين في جراحة الأسنان و صيادلة آخرين اليوم الأحد مسيرة بقسنطينة مطالبين بتحسين ظروفهم الاجتماعية المهنية.

وقد تجمع المحتجون بالمركز الاستشفائي الجامعي بن باديس قبل أن يتجهوا  راجلين إلى غاية وسط المدينة حاملين لافتات كتبت عليها عبارات للمطالبة بتحسين  أوضاعهم الاجتماعية المهنية.

وحسب رئيس المكتب المحلي للمجموعة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين عبد  المؤمن حديدي فإن الأطباء المقيمين يطالبون "بقانون" مكمل لقانونهم العام  بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالخدمات الاجتماعية و الخدمة الوطنية و الخدمة  المدنية و التكوين.

 

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وأكد كذلك أن المسيرة التي نظمت اليوم بقسنطينة تهدف إلى ''مساندة'' مساعي الأطباء المقيمين الذين نظموا الأربعاء الماضي مسيرة بالجزائر العاصمة.

للإشارة فقد أحيطت المسيرة بجهاز أمني هام دون تسجيل أية حوادث .

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للتذكير فقد شرع الأطباء المقيمون في إضراب منذ عدة أسابيع للمطالبة بتحسين  أوضاعهم الاجتماعية المهنية.

 

و قد تجمعوا الأربعاء الماضي داخل المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا  بالجزائر العاصمة و ذلك تلبية لنداء المجموعة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين.

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قسنطينة: مسيرة للأطباء المقيمين للمطالبة بتحسين ظروفهم الاجتماعية المهنية
  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 18:49     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 30 مرة   شارك

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