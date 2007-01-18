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حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 53 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة  

  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 14:33     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات

الجزائر - توفي 9 أشخاص وأصيب 53 آخرون بجروح متفاوتة في  العديد من حوادث مرور تم تسجيلها خلال ال24 ساعة الأخيرة عبر العديد من طرقات  الوطن, حسب ما أفادت به اليوم الأحد حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية البويرة بوفاة  ثلاثة  أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح  اثر اصطدام وقع بين سيارتين  من وزن  خفيف و   شاحنتين على مستوى الطريق الوطني رقم 08 بالمكان  المسمى الطبابخة ببلدية سور الغزلان.

و تدخلت ذات مصالح الحماية المدنية أيضا من أجل تقديم الاسعافات الأولية و  إنقاد 14 شخصا مختنقا بغاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من أجهزة التدفئة  بالسكنات , على مستوى الولايات التالية : عنابة (5 أشخاص) و النعامة (5 أشخاص)  و كذا باتنة ( 4 أشخاص). 

 

من جهة أخرى, سجلت ذات المصالح,خلال نفس الفترة, 2.299 تدخل في مناطق مختلفة  من الوطن على إثر تلقي مكالمات استغـاثة من طرف مواطنين, حيث شملت هذه  التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور,  الحوادث المنزلية, الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية.

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حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 53 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة  
  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 14:33     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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