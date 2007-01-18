تفحم طفل عمره 6 سنوات في حريق ببرج الكيفان بالعاصمة

وأوضح الملازم أول خالد بن خلف الله أن حريق وقع صبيحة يوم الأحد في حدود الساعة 5 سا صباحا و 8 دقائق على مستوى مستودع فيلا تتكون من طابقين تقع بحي اسطمبولي ببلدية برج الكيفان بالدائرة الإدارية للدار البيضاء شرق العاصمة أدى إلى تفحم طفل يبلغ 6 سنوات حيث تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالعالية . وتعرض طفل ثان من نفس العائلة يبلغ 7 سنوات (أخ الضحية ) إلى حروق خطيرة وتم نقله إلى مستشفى الدويرة لتلقي العلاج فيما نجا الولدين بأعجوبة .
وقد تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد الحريق بسرعة بعدما سخرت 3 شاحنات إطفاء و2 سيارتي إسعاف حسب نفس المصدر.
وأوضح أن مصالح الأمن تقوم حاليا بالتحقيق في الحادث لمعرفة الاسباب الحقيقية للحادث المأسوي الذي وقع بالتوازي مع انتهاء العطلة المدرسية الشتوية وعودة التلاميذ لمقاعد الدراسة .