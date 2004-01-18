تمديد أجال ايداع ملفات المشاركة في مسابقة " المرأة الريفيةّ" الى غاية 15 فبراير المقبل

وأوضح البيان أن الوزارة قررت " تمديد اجال ايداع ملفات المشاركة في المسابقة الوطنية " المرأة تنشئ" لأحسن المشاريع الريفية الى غاية 15 فبراير 2018, وذلك قصد توسيع المشاركة للنساء الريفيات المهتمات بهذا المجال".
وتهدف المسابقة, يضيف المصدر, الى تشجيع المقاولاتية في الوسط الريفي وابراز دور المرأة الريفية في المساهمة للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية المجتمعية وهي موجهة لجميع النساء الناشطات في الميدان الفلاحي والريفي من أفراد, تعاونيات وجمعيات وكذا المستفيدات من مختلف برامج الدعم واليات التمويل والقرض".