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تمديد أجال ايداع ملفات المشاركة في مسابقة " المرأة الريفيةّ" الى غاية 15 فبراير المقبل

  أدرج يـوم : الخميس, 04 كانون2/يناير 2018 15:56     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 19 مرات

الجزائر - أعلنت وزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا  المرأة, يوم الخميس, عن تمديد اجال ايداع ملفات المشاركة في المسابقة  الوطنية " المرأة تنشئ" لأحسن المشاريع الريفية الى غاية 15 فبراير المقبل  لتوسيع المشاركة, حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن الوزارة قررت " تمديد اجال ايداع ملفات المشاركة في  المسابقة الوطنية " المرأة تنشئ" لأحسن المشاريع الريفية الى غاية 15 فبراير  2018, وذلك قصد توسيع المشاركة للنساء الريفيات المهتمات بهذا المجال".

 

وتهدف المسابقة, يضيف المصدر, الى تشجيع المقاولاتية في الوسط الريفي وابراز  دور المرأة الريفية في المساهمة للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية  المجتمعية وهي موجهة لجميع النساء الناشطات في الميدان الفلاحي والريفي من  أفراد, تعاونيات وجمعيات وكذا المستفيدات من مختلف برامج الدعم واليات التمويل  والقرض".

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تمديد أجال ايداع ملفات المشاركة في مسابقة " المرأة الريفيةّ" الى غاية 15 فبراير المقبل
  أدرج يـوم : الخميس, 04 كانون2/يناير 2018 15:56     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 19 مرة   شارك

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