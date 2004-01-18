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توقيف 172 مشتبه فيه وحجز قرابة 500 قرص مهلوس بالعاصمة

  أدرج يـوم : الخميس, 04 كانون2/يناير 2018 13:56     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات

الجزائر - تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر مؤخرا من توقيف  172 مشتبه فيه بولاية الجزائر لتورطهم في مختلف الجرائم من بينها حيازة و  المتاجرة في المخدرات و المؤثرات العقلية حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان  صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

و حسب ذات المصدر " بعد تنفيذ قوات الأمن التابعة لأمن ولاية الجزائر عمليات  مداهمة مست مختلف الأحياء الشعبية خاصة النقاط السوداء و الأماكن المشبوهة  بالعاصمة أسفرت عن توقيف 172 لارتكابهم مختلف الجرائم من بينها حيازة و  المتاجرة في المخدرات و المؤثرات العقلية و حمل سلاح محظور".

 

و أوضح ذات المصدر أسفرت هذه المداهمات عن حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج  (دون تحديد الكمية) و 499 قرص من المؤثرات العقلية بالإضافة إلى 46 سلاحا  أبيضا من مخلف الأنواع و الأحجام حيث كانت تستعمل هذه الأسلحة للسطو و  الاعتداء على المواطنين" يبرز ذات المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
توقيف 172 مشتبه فيه وحجز قرابة 500 قرص مهلوس بالعاصمة
  أدرج يـوم : الخميس, 04 كانون2/يناير 2018 13:56     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

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