توقيف 172 مشتبه فيه وحجز قرابة 500 قرص مهلوس بالعاصمة

الجزائر - تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر مؤخرا من توقيف 172 مشتبه فيه بولاية الجزائر لتورطهم في مختلف الجرائم من بينها حيازة و المتاجرة في المخدرات و المؤثرات العقلية حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

و حسب ذات المصدر " بعد تنفيذ قوات الأمن التابعة لأمن ولاية الجزائر عمليات مداهمة مست مختلف الأحياء الشعبية خاصة النقاط السوداء و الأماكن المشبوهة بالعاصمة أسفرت عن توقيف 172 لارتكابهم مختلف الجرائم من بينها حيازة و المتاجرة في المخدرات و المؤثرات العقلية و حمل سلاح محظور".

و أوضح ذات المصدر أسفرت هذه المداهمات عن حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج (دون تحديد الكمية) و 499 قرص من المؤثرات العقلية بالإضافة إلى 46 سلاحا أبيضا من مخلف الأنواع و الأحجام حيث كانت تستعمل هذه الأسلحة للسطو و الاعتداء على المواطنين" يبرز ذات المصدر.