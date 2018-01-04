أهمية ممارسة الطفل للنشاط البدني وانعكاساته الايجابية على التعلم وبناء الشخصية     

الجزائر - أبرز نخبة من أساتذة الرياضة في يوم دراسي انتظم مساء يوم الأربعاء حول " الطفل والنشاط البدني" أهمية ممارسة الطفل المتمدرس للرياضة وانعكاساتها الايجابية على تحصيله العلمي وبناء شخصية قوية ناهيك عن مزاياها في الحفاظ على صحته, خاصة السمنة التي تعتبر مرض العصر.

واستعرضت, الدكتورة خيرة مرسلاب, في مداخلة نشطتها بمدرج المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها بدالي ابراهيم ( الجزائر العاصمة), حول موضوع " تأثير الجمباز العقلي على النتائج الدراسية وتقوية التركيز عند الطفل",- تجربتها التي طبقتها على 70 طفلا يدرسون في الطور الخامس ابتدائي, في 26 حركة رياضية واكتشفت ان هذه الفئة "تحسن تحصيلها الدراسي بشكل ملحوظ".

وأكدت الأستاذة التي تشرف على مركز التنمية البشرية والاستشارات بتقصراين (الجزائر العاصمة)، : "طبقت لمدة سنة حركات الجمباز العقلي على 35 تلميذا, أي نصفهم بينما لم أطبق على العدد الاخر هذه العينة الضابطة, فلاحظت تغييرا واضحا في النتائج الدراسية بعد اجراء اختبارات في مادتي النحو، الصرف والرياضات ."

وأضافت: " قمت باختبارات قبلية وبعدية بعد تطبيقي لرياضة الجمباز العقلي وفي الاخير تحققت فرضيتي .. بعد ثبوت نجاح هذه التجربة أوجه ندائي الى الأولياء , السلطات المحلية والقائمين على الشأن الرياضي , لإدراج مادة التربية البدنية في الطور الابتدائي, حتى يستفيد كل التلاميذ من مزاياها الايجابية على العقل والجسم , خصوصا الحركات السالفة الذكر, لأنها تساعد على تقوية الدماغ بشقيه الايمن والايسر".

وقالت الاستاذة :" بناء على هذه التجربة يمكن لحركات الجمباز العقلي ان تعطينا حلا من حلول المشاكل التربوية."

وعددت من جهتها الدكتورة , آمال ديح , في محاضرة بعنوان " تأثير الممارسة الرياضية على النتائج الرياضية ", إيجابيات مزاولة الطفل المتمدرس للحركات البدنية, تحت إشراف مؤطر متخصص .

وأشارت الى ان الدراسات, "اظهرت انه حتى وإن قلصنا من الحجم الساعي لبعض المواد الدراسية على حساب التربية البدنية والرياضية, فهذا - كما قالت- "لا يؤثر سلبا على المردود الدراسي للطفل, بل بالعكس يحسنه لان ممارسة الطفل تسعده وتمنحه جزءا من الاكتفاء العاطفي, مما يولد لديه حالة استرخاء إيجابية من أجل التعلم ."

وأفادت في هذا الاطار, ان ممارسة التربية البدنية في المدرسة, بطريقة منتظمة ومستمرة تساعد الطفل على تحسين التلقين الدراسي , إذ أنها " تحسن الانتباه, التركيز وتقوي الذاكرة وايضا تنمي سرعة معالجة المعلومة وتعزز فيه الثقة بالنفس."

وحسب المتدخلة, فانه غالبا ما يكون سلوك الاطفال الذين يقضون أوقات فراغهم في ممارسة أي نشاط بدني, سويا , كما أنهم يبتعدون عن اعمال العنف وهي وسيلة ناجعة في علاج مشكل التسرب المدرسي الذي استفحل في الجزائر بشكل كبير، لان الرياضة تنمي لدى الأطفال والمراهقين حب المدرسة والحفاظ عليها."

ومن بين المواضيع التي تدارسها الاستاذة في هذا اليوم الدراسي ايضا: التنسيق والتعليم الحركيين عند الطفل من تقديم الاستاذين محمد عبد المالك وإيدير إيدير والسمنة والتمرين البدني عند الأطفال لسعيد عيسى خليفة .

وحضر هذا اللقاء العلمي كل من المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة, مريم شرفي , الممثل الدائم لصندوق الامم المتحدة بالجزائر, مارك لوسيه وسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة اليونسيف بالجزائر, سليمة سواكري بالإضافة الى اطفال واوليائهم وطلبة, حيث تابعوا في ختام المداخلات، استعراضات رياضية للأطفال , في الكونغ فو , الجيدو , الجمباز والكاراتي دو .

للإشارة نظم اليوم الدراسي , مخبر العلوم البيولوجية المطبقة على الرياضة للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها بدالي ابراهيم.