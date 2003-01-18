حجز أزيد من 10 كلغ من الكيف المعالج  و 2400 قرص مهلوس و كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بعدة ولايات

الجزائر - تمكنت مصالح الأمن لعدة ولايات من شرق و غرب البلاد من حجز أكثر من 10 كلغ من الكيف المعالج و 2400 قرص مهلوس و 1670 وحدة المشروبات الكحولية كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية و القاء القبض على شخص بمطار هواري بومدين كان محل بحث بموجب أمر قضائي حسب ما أورده اليوم بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

فبولاية سكيكدة تمكنت مصالح الامن بهذه الولاية من تفكيك شبكة اجرامية تنشط على مستوى محطة المسافرين محمد بوضياف حيث اسفرت العملية عن توقيف ثلاثة (03) أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 29 سنة ي حيث عثر بحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية المقدر عددها بـ1500 قرص مهلوس كما تم حجز 4500 دج من عائدات الترويج .

و أما بولاية عين الدفلى و تبعا للمخطط العملياتي المسطر من قبل المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة تأمين احتفالات نهاية سنة 2018 تمكنت مصالح الولاية للشرطة القضائية من حجز 900 قرص مهلوس و استرجاع مبلغ مالي قدره 41000دج من عائدات السموم, و توقيف شخصين مشتبه فيهما.

كما تمكنت قوات الشرطة بكل من ولايتي تلمسان و بشار من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج كانت موجهة للترويج مع توقيف اربعة اشخاص مشتبه فيهم و ذلك في عمليتين متفرقتين الاولى بالغزوات مكنت من حجز 7 كلغ و380 غرام من الكيف المعالج و العملية الثانية ببشار ومكنت من حجز 3 كلغ و 950 غرام من الكيف المعالج.

وحجزت عناصر الشرطة بولاية ميلة كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ 1670 وحدة من مختلف الأنواع و الاحجام كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية.

من جهة اخرىي تمكنت عناصر الفرقة الثانية لشرطة الحدود الجوية بمطار هواري بومدين الدولي من القاء القبض على شخص مبحوث عنه بموجب أمر قضائي صادر عن جهات قضائية ي حيث تم توقيفه خلال عملية تفتيش على مستوى نقطة معالجة رحلات السفر بذات المطاري اثناء دخوله إلى التراب الوطني .