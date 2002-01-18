حريق يتسبب في اتلاف 4 مركبات و مكتب دراسات بشارع ديدوش مراد بالجزائر العاصمة

الجزائر- تسبب نشوب حريق يوم الثلاثاء بشارع ديدوش مراد بالجزائر العاصمة في اتلاف 4 مركبات و مكتب دراسات , كما تم تسجيل صعوبة في التنفس لطفلين جراء استنشاقهما لدخان الحريق و تعرض شاب لحروق في اليد ,حسبما علم عن مصدر من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح الملازم الاول بن خلف الله خالد المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر في تصريح لواج أن حريقا شب في مركبتين على مستوى الشارع الفرعي عاشور مايدي بشارع ديدوش مراد بالجزائر العاصمة في حدود الساعة 11:20 من صباح اليوم ليمتد الى مركبتين كانتا مركونتين بالمكان (اتلفا بشكل جزئي) قبل ان تمتد السنة اللهب الى مركز دراسات بنفس الشارع.

و قال المتحدث ان الحريق تسبب ايضا في صعوبة في التنفس بالنسبة لطفلين (ولد و بنت ) وقد قدمت لهما الاسعافات الاولية بعين المكان . كما تم تسجيل اصابة شاب بحروق على مستوى اليد .

و قد تم تسخير للعملية 5 شاحنات اطفاء و سيارة اسعاف , فيما تم اخماد الحريق بشكل كامل و منع امتداده لمركبات اخرى و للبنايات المجاورة , يضيف المصدر.