حجز أزيد من سبعة كيلوغرامات من الكيف المعالج بتلمسان وأكثر من 15 ألف وحدة من المشروبات الكحولية بعدة ولايات

ففي إطار مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات, قامت قوات الشرطة لأمن ولاية تلمسان بحجز سبعة كيلوغرامات و 380 غرام من الكيف المعالج مع توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم يتاجرون فيها على مستوى الحي الذي يقطنون فيه.
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و على صعيد آخر يندرج في إطار الخطة الأمنية المسطرة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية, تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية مستغانم -خلال عمليات ميدانية عبر كامل إقليم الولاية- من حجز 10400 قارورة خمر من مختلف الأحجام و الأصناف بالإضافة إلى أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع و 10 شماريخ و هو ما أسفر عن توقيف سبعة أشخاص مشتبه فيهم.
و في ذات السياق, تمكنت مصالح الشرطة بكل من أمن ولايات المسيلة و مستغانم و غليزان و أم البواقي من حجز 5117 وحدة من المشروبات الكحولية غير المفوترة, يضيف نفس المصدر.
و من جهة أخرى, استرجعت قوات الشرطة بأمن ولاية تيسمسيلت بندقية صيد بدون رخصة و 147 خرطوشة, مع توقيف شخصين مشتبه فيهما.