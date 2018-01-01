منتدى رؤساء المؤسسات على استعداد للمشاركة في الإدماج المهني للمعاقين

الجزائر- أعرب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, عن استعداده للمشاركة في الادماج المهني للأشخاص المعاقين من خلال التوظيف او المقاولاتية.

و أكد السيد حداد خلال لقاء نظم على شرف الفيدرالية الجزائرية للمعاقين بمناسبة رأس السنة أن "منتدى رؤساء المؤسسات سيعمل كل ما بوسعه من أجل تحسين الادماج الاجتماعي و الاقتصادي للمعاقين سواء من خلال التوظيف او المقاولاتية".

وأوضح السيد حداد أن المنتدى الذي يترأسه قد شرع منذ سنتين في تفكير حول هذه المسألة مذّكّرا بتنظيم ورشة في هذا الشأن يوم 7 ديسمبر الماضي.

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كما أكد أن منتدى رؤساء المؤسسات يلتزم بالعمل على "إعلام و تحسيس" المؤسسات الأعضاء البالغ عددها 4000 مؤسسة حول "ضرورة اعطاء فرص" للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مجددا استعداد المنتدى للمشاركة في الاستراتيجية الشاملة لتشجيع ادماج المعاقين في الوسط المهني و التي هي قيد الاعداد من طرف وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة .

و في هذا الصدد, اعلن السيد حداد عن مشروع اطلاق شراكة مع الفدرالية الجزائرية للمعاقين سيترجم -حسب توضيحاته - من خلال "اجراءات عملية و ملموسة" و كذا مشروع انشاء مؤسسة تابعة للمنتدى خاصة بالأعمال التضامنية.

و من جهة اخرى, اوصى رئيس المنتدى بإنشاء قسم على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل موجه خصيصا للأشخاص المعاقين او وكالة تشغيل جديدة للتكفل بهذه الشريحة من المجتمع, وهذا -كما قال- "بالحرص على التوظيف و كذا الحفاظ على مناصب الشغل من خلال مرافقة الأجير و صاحب العمل على حد سوى".

و من جهتها, أعربت رئيسة الفيدرالية الجزائرية للمعوقين, عتيقة المعمري عن "ارتياحها" لهذه المبادرة وعن "سعادتها" لحصول الفيدرالية على شركاء جدد مستعدين لمرافقة الاشخاص المعاقين على "الاندماج في المجال الاقتصادي الى ان يصبحوا اعضاء ناشطين".