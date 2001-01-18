منتدى رؤساء المؤسسات على استعداد للمشاركة في الإدماج المهني للمعاقين -

ليبيا: مقتل 433 شخصا في ليبيا خلال العام الماضي -

كشف وتدمير ستة مخابئ للإرهابيين بجيجل (وزارة الدفاع الوطني) -

توقيف 176 شخصا متورطا في قضايا إجرامية بكل من العاصمة وعين الدفلى وبومرداس -

2017 : السنة التي وقعت فيها الولايات المتحدة على انعزالها -

القضية الصحراوية تحقق سنة 2017 نجاحات عديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي -

أعياد نهاية السنة : توافد كبير للسياح الوطنيين على منطقة غرداية -

تراجع النشاط التجاري خلال الثلاثي الثالث من 2017 -

قسنطينة: استدراك التلقيح ضد الحصبة و الحصبة الألمانية تشهد بداية موفقة -

مستغانم: العثور على مغارة بداخلها آواني فخارية وكتابات حائطية تعود إلى القرن التاسع عشر -

حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 17 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة -

الرئيس بوتفليقة يجدد للرئيس عباس، دعم الجزائر ومساندتها للشعب الفلسطيني -

مهرجان المسرح المحترف: تتويج ما بقات هدرة للمسرح الجهوي لسكيكدة -

أهم الأحداث الوطنية خلال سنة 2017 -

2017: الجزائر و روسيا تضعان أول لبنة لشراكة اقتصادية مثمرة -

أمن ولاية الجزائر: تدابير أمنية وقائية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية -

شراع/ كأس الجزائر في اختصاص اوبتيميست : تقاسم المقدمة عند الذكور و بوصوار تنفرد بترتيب الإناث مؤقتا -

فلسطين: 2017 الأسوأ اقتصاديا على قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي وتعثر الإعمار -

قسنطينة: حجز ما يقارب 400 قرص من المؤثرات العقلية بمطار محمد بوضياف -