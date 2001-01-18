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توقيف 176 شخصا متورطا في قضايا إجرامية بكل من العاصمة وعين الدفلى وبومرداس

  أدرج يـوم : الإثنين, 01 كانون2/يناير 2018 15:49     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 43 مرات
توقيف 176 شخصا متورطا في قضايا إجرامية بكل من العاصمة وعين الدفلى وبومرداس
صورة وأج

الجزائر - أوقفت قوات الشرطة 176 شخصا متورطا في قضايا  إجرامية, إثر عمليات مداهمة نفذتها مؤخرا بكل من ولايات الجزائر, عين الدفلى  وبومرداس, حسب ما أوضحه يوم الاثنين, بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر, أن عمليات المداهمة التي نفذتها قوات الشرطة بالولايات  الثلاث, "مست مختلف الأحياء خاصة النقاط السوداء والأماكن المشبوهة وأسفرت عن  توقيف 176 شخصا لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون, على غرار الحيازة  والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية,بالإضافة إلى حيازة أسلحة بيضاء  محظورة".

 

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وتعود وقائع القضية الأولى إلى "استغلال عناصر المصلحة الولائية للشرطة  القضائية لعين الدفلى لمعلومات مفادها قيام شخصين مشتبه فيهما بترويج المخدرات  والمؤثرات العقلية في وسط الحي الذي يقطنان فيه, على إثر ذلك تم تحديد هويتهما  ومكان تواجدهما, أين تم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيفهما في حالة تلبس  وبحوزتهما كمية من الكيف المعالج و900 قرص مهلوس".

كما تمكن عناصر أمن ولاية الجزائر من "توقيف 173 شخصا مشتبها فيهم", وتم خلال  العملية "حجز 999 قرصا مهلوسا وكمية معتبرة من الكيف المعالج بالإضافة إلى  أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام".

 

في نفس السياق, تمكنت عناصر أمن دائرة بودواو من "توقيف شخص مشتبه فيه وحجز  473 غرام من مادة القنب الهندي".

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توقيف 176 شخصا متورطا في قضايا إجرامية بكل من العاصمة وعين الدفلى وبومرداس
  أدرج يـوم : الإثنين, 01 كانون2/يناير 2018 15:49     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 43 مرة   شارك

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