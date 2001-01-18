حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 17 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة  

الجزائر - توفي 10 أشخاص وأصيب 17 آخرون بجروح متفاوتة في 8 حوادث مرور تم تسجيلها خلال ال24 ساعة الأخيرة عبر العديد من طرقات الوطن, حسب ما أفادت به اليوم الاثنين حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية المسيلة بوفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في اثر اصطدام وقع بين شاحنة ذات نصف مقطورة وسيارة نفعية على مستوى الطريق الوطني رقم 08 ببلدية أولاد سيدي إبراهيم, تلتها ولاية ورقلة بوفاة شخصين وجرح شخص آخر إثر انقلاب سيارة بالطريق الولائي رقم 33 ببلدية الحجيرة, ثم ولاية أم البواقي التي شهدت وفاة شخصين في انقلاب سيارة خفيفة بحي الهناء ببلدية عين مليلة.

من جهة أخرى, سجلت ذات المصالح, خلال نفس الفترة, 1901 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن على إثر تلقي مكالمات استغـاثة من طرف مواطنين, حيث شملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور, الحوادث المنزلية, الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية.