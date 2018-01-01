أمن ولاية الجزائر: تدابير أمنية وقائية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية

الجزائر - توزعت منذ الساعات الأولى من سهرة يوم الأحد إلى الاثنين, عناصر أمن ولاية الجزائر, عملا بالتدابير الأمنية الوقائية بمناسبة الاحتفال بحلول السنة الميلادية الجديدة 2018، حسبما لوحظ.

وباشرت القوات العملياتية بتعداد 6000 شرطي من مختلف الرتب, عملها عبر نقاط التفتيش و المراقبة التي تم تحديدها بهدف ضمان تغطية أمنية محكمة, حسبما أكده لوأج الملازم الأول مولود إيبعزاتن المكلف بالإعلام بأمن ولاية الجزائر.

وخلال جولة رفقة عناصر الأمن الولائي عبر عشرة نقاط تفتيش, وقفت وأج على الترتيبات الأمنية المحكمة لتوفير الأمن في الأماكن العمومية و الشوارع و مراكز الترفيه و الاحتفال, و التي ستستمر إلى غاية الساعات الأولى من يوم غد الإثنين 1 جانفي 2018.

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وقد شوهدت عناصر الأمن موزعة بشكل مدروس عبر محطات الترامواي و الميترو وكذا مواقف سيارات الأجرة, في شكل دوريات راكبة و أخرى راجلة وكذا فرقة الأنياب والوسائل التقنية الحديثة.

وأكد المكلف بالإعلام لوأج أنه في مثل هذه المناسبات يسعى أمن ولاية الجزائر إلى الحد من حدوث أي اعتداءات أو خروقات للقانون أو تجاوزات أثناء السياقة، ناهيك عن بث الأمن و الأمان في نفس العائلات الجزائرية في تنقلاتها الليلية.