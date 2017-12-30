الحماية المدنية تضع جهاز أمني"هام" وتدابير"استباقية" لضمان السير الحسن لاحتفالات برأس السنة الجديدة

الجزائر - وضعت المديرية العامة للحماية المدنية جهاز أمني "هام" و" تدابير استباقية" تتمثل في استحداث فرق ميدانية متنقلة لمراقبة النقاط "السوداء" بالطرقات والمناطق السياحية والمساحات العمومية ,بهدف ضمان السير "الحسن" لاحتفالات برأس السنة الجديدة 2018 , حسبما أفاد به يوم السبت بيان للمديرية .

وجاء في بيان المديرية أنه بمناسبة الاحتفالات بحلول السنة الجديدة 2018 "وضعت" المديرية العامة للحماية المدنية جهاز "أمني هام للسير الحسن" لهذه التظاهرة,من خلال تدعيم اعوان التدخل على مستوى الوحدات العملياتية وكذا مراكز الاسعاف عبر الطرقات من اجل تحسين التغطية الميدانية لمختلف المناطق وكذا تقليص الوقت الزمني للاستجابة السريعة لمختلف نداءات الاستغاثة بهدف "التكفل الجيد بالضحايا " ,وفي نفس السياق تم وضع " تدابير استباقية " تتثمل في استحداث فرق متنقلة للحماية المدنية في الميدان مهمتها مراقبة النقاط "السوداء" عبر شبكة الطرقات والمناطق السياحية والمساحات العمومية التي تشهد اقبال وتجمع كثيف للجمهور بمناسبة حلول السنة الجديدة.

وبهذه المناسبة دعت المديرية --حسب المصدر ذاته --كافة المواطنين لأخذ "الحيطة والحذر" من اجل تجنب مختلف الحوادث والتي قد تنجر عنها أضرار مادية وبشرية وكذا التقيد بالنصائح والارشادات الامنية للتقليل أو الحد من وطأتها .

وذكرت المديرية بضرورة مراقبة قبل الخروج من المنزل او النوم , كل الأجهزة التي قد تنجم عنها حوادث مثل الأجهزة الإلكترونية , أجهزة التدفئة (مسحن الماء, مدفئة..الخ ),والتفكير في تهوية المنزل من اجل تجنب حالات الاختناق , أما بالنسبة لمستعملي الطريق دعت الى " تجنب " السياقة تحت تأثير المشروبات الكحولية و حالة النعاس والارهاق خاصة بعد الانتهاء من فترة الاحتفالات ,أين يكون معدل حوادث المرور "مرتفع" لذا يجب احترام قانون المرور و"تجنب المناورات والتجاوزات الخطيرة وكذا الافراط في السرعة " , موضحة ان للأولياء " دور فعال " في حماية أبنائهم من مختلف الأخطار المرتبطة بهذه الاحتفالات من خلال اسداء لهم نصائح وارشادات وقائية .

وفي حالة حدوث أي طارئ دعت المديرية الى الاتصال برقم النجدة (14),مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان, مبرزة ان هذا الرقم هو تحت تصرف المواطنين 24 /24 ساعة .