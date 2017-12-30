وفاة شخص دهسه التراموي بالعاصمة 

الجزائر- توفي شخص يبلغ من العمر 85 سنة بعد أن دهسته يوم الجمعة مقطورة تراموي بمحطة ميموني حمود حيث كان يحاول اجتياز السكة قبل قدوم التراموي, حسب ما جاء في بيان لشركة استغلال تراموي الجزائر (سيترام).

وأوضح المصدر ان السائق لم يتمكن من تفادي الحادث الذي وقع في حدود الساعة 8:28, مضيفا أن فرق التدخل التابعة لسيترام والحماية المدنية بالإضافة إلى الشرطة قد أسرعوا إلى مكان وقوع الحادث باحترافية وفعالية.

وقد نقل الضحية على جناح السرعة إلى المستشفى لكنه توفي متأثرا بجراحه, حسب المصدر ذاته.

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وجاء في البيان أن شركة استغلال التراموي تتقدم بمواساتها لعائلة وأقارب الضحية.

وذكرت ذات الشركة في بيانها انه نظرا للأولوية التي توليها للأمن فهي تدعو كل الراجلين إلى الانتباه بحذر شديد إلى حواف سكة التراموي, مطالبة إياهم بعدم اجتياز سكة التراموي لدى اقترابه على اعتبار أن هذا الأخير يندرج ضمن عربات السكك الحديدية الثقيلة التي لا يمكنها الانحراف أو التوقف في القليل من الامتار.