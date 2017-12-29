الدعوة إلى إنشاء شبكة للإعلاميين لتعزيز حقوق الطفل 

الجزائر - دعا المشاركون في الدورة التكوينية حول حقوق الطفل والاعلام, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, الى انشاء شبكة للإعلاميين في مجال تعزيز حقوق الطفل.

وأوضح المشاركون في هذه الدورة التكوينية التي جمعت على مدى اربعة ايام صحفيين يمثلون مختلف وسائل الاعلام, ان هذه الشبكة سوف تسمح للإعلاميين بالمساهمة في تعزيز حقوق الطفل وفقا للاتفاقية الدولية في هذا المجال وقانون حماية الطفل الصادر بالجزائر في 2015, علاوة على البرامج الوطنية المتخذة في مجال حماية الطفولة.

للإشارة، فقد تضمن برنامج هذه الدورة التكوينية التي بادرت بتنظيمها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتنسيق مع مكتب المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ووزارة الاتصال, عدة محاور تتعلق بمجال حماية الطفولة.

كما تم خلال هذا اللقاء التكويني التطرق الى احكام قانون حماية الطفل وكذا اهداف وآفاق الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

ولدى اشرافها على اختتام اشغال هذه الدورة, رحبت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة, رئيسة الهيئة مريم شرفي, بالاقتراح المتعلق بإنشاء شبكة الاعلاميين حول حقوق الطفل, مؤكدة استعداد هيئتها لمرافقة الاعلاميين في هذا المجال.

وفي ذات السياق, شددت السيدة شرفي على "الدور الهام" للإعلام في نشر ثقافة حقوق الطفل والمساهمة في التوعية بحقوق وحماية هذه الشريحة من المجتمع.