القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

هلاك 9 أشخاص وجرح 21 آخرين في حادث اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة بالجلفة

  أدرج يـوم : الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 10:40     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات
هلاك 9 أشخاص وجرح 21 آخرين في حادث اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة بالجلفة

الجلفة - لقي 9 أشخاص حتفهم في حادث اصطدام بين حافلة  لنقل المسافرين وشاحنة ذات مقطورة وقع مساء يوم الأربعاء بالجلفة حسب ما علم  من مصالح الحماية المدنية .

واوضح النقيب خليلي مختار المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية  بالجلفة ان إسعافات الحماية المدنية  تدخلت على الساعة السابعة مساءا لأجل  حادث مرور وقع على محور الطريق الولائي رقم (122) في شطره الرابط بين بلديتي  عين الشهداء والدويس بالجهة الغربية للولاية.

 

اقرأ أيضا:        وفاة 25 شخص وإصابة 1002 آخرين بجروح

واضاف ان الحادث تمثل في اصطدام مباشر بين حافلة لنقل المسافرين تشغل خط  (باتنة -بشار) بشاحنة ذات مقطورة تحمل ترقيم ولاية المسيلة مما خلف مصرع تسعة  أشخاص في عين المكان وإصابة 21 اخرين بجروح مختلفة بينهم 06 أشخاص في حالة  خطيرة .

 

وقد فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث  المروع.

كلـمات مفتـاحيــة :
هلاك 9 أشخاص وجرح 21 آخرين في حادث اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة بالجلفة
  أدرج يـوم : الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 10:40     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

17.12.28

السخرية من مظاهر الفساد في عرض "الاشاعة" لأم البواقي

17.12.28

"ريح الحرور" عرض كلاسيكي عن نص مولود معمري في ذكرى مئوية ميلاده

17.12.28

هلاك 9 أشخاص وجرح 21 آخرين في حادث اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة بالجلفة

17.12.28

السفارة الفرنسية بالجزائر تنتقي شركتين لتسليم تأشيرات شينغن

17.12.28

وضع لجنة إشراف لإطلاق أشغال مصنع سيارات "بيجو" بوهران

17.12.28

بدوي يؤكد أن الإدارة الجزائرية ستكون "جاهزة" لتنظيم انتخابات إلكترونية ابتداء من…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

17.12.25

ملف الصحراء الغربية يحظى بمزيد من الاهتمام في فرنسا رغم التعتيم الاعلامي

17.12.25

أدرار : ولد علي يعطي إشارة انطلاق تظاهرة "الجزائر في أحضان صحرائها" في طبعتها الرابعة

17.12.25

ورقلة : غلام الله يبرز دور المتصوف "الحقيقي" في المجتمع

17.12.25

فرحات عباس "رجل استثنائي كان لديه شجاعة و أفكار"

17.12.25

حريق بالسوق الشعبي لعين النعجة يتسبب في جريح واحد واتلاف 22 محلا

17.12.25

لقاء تلمسان يعتبر منعطفا كبيرا لاستغلال موارد الغابات