المؤتمر الثالث للمرأة و المسؤولية المجتمعية في الدول العربية بالدوحة غدا

الجزائر- ستستضيف العاصمة القطرية الدوحة فعاليات المؤتمر الثالث للمرأة و المسؤولية المجتمعية في الدول العربية يومي 28 و 29 ديسمبر الجاري، بمبادرة من مركز المرأة للمسؤولية المجتمعية عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع المركز القطري للتدريب ماكسيمايز ،حسب بيان لوزارة البيئة و الطاقات المتجددة.

و ستشارك وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي في هذا المؤتمر الذي يرفع شعار "المرأة العربية المسؤولة" ،ممثلة عن المرأة الجزائرية لأول مرة بحضور أمراء ووزراء من دول عربية.

و تعد مشاركة وزيرة البيئة فرصة لتكريمها بمناسبة ترشحها للفوز بجائزة "وسام المرأة القيادية المسؤولة اجتماعيا" ضمن دعوة مركز المرأة للمسؤولية المجتمعية و مقره في تونس إلى جانب مشاركة عربية مميزة لسيدات لديهن مساهمات مجتمعية بارزة في الوطن العربي.

و ستقدم شخصيات نسائية رفيعة المستوى أوراق عمل المؤتمر الذي سيشهد فعاليات عديدة ذات الصلة بأفضل الممارسات في مجالات التمكين المهني للمرأة.

وسيحرص هذا المؤتمر على تكريم صاحبات العطاء من النساء العربيات، ممن لهن تمييز مجتمعي في مساهماتهن المجتمعية في مجال التمكين المهني للمرأة في القطاعات المتعددة، سواء كانت اقتصادية أو تعليمية أو مجتمعية أو إعلامية أو صحية أو نحو ذلك.

و يهدف المؤتمر أيضا إلى تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية و التنمية المستدامة و الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى دعم العمل التطوعي المؤسسي الهادف.

كما سيستضيف المؤتمر خبراء و خبيرات في مجال المسؤولية المجتمعية ذوي الخبرة العملية الواسعة و العميقة و المؤهل الأكاديمي العالي و تعمل الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية على تجسير الفجوات بين الخبرات الدولية و بين المنظمات النسائية المستهدفة، من خلال إيجاد مظلة علمية و مهنية تجتمع فيها النساء من ذوات الاختصاص و الاهتمام المشترك للعمل سويا نحو تنمية فاعلة للمجتمعات العربية.