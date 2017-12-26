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سيدي السعيد يندد بالتصريحات "المغلوطة" حول الظروف الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 18:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 29 مرات
سيدي السعيد يندد بالتصريحات &quot;المغلوطة&quot; حول الظروف الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد

عين الدفلى- ندد الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، يوم الثلاثاء بعين الدفلى بالتصريحات المغلوطة حول الظروف الاجتماعية و الاقتصادية التي تعيشها البلاد منتقدا اللجوء إلى خطاب مقلق.

وأوضح سيدي السعيد لدى افتتاح أشغال المؤتمر الولائي السادس للإتحاد الوطني للعمال الجزائريين الذي احتضنه ديوان مؤسسات الشباب بعين الدفلى "أن هناك مبالغة في الحديث عن الأزمة"، مشيرا إلى أن "الانشغالات يجب أن تتمحور على طريقة الحفاظ على مناصب الشغل و رفع القدرة الشرائية للعمال".

وقال سيدي السعيد "على حد علمي لم نسجل أي نقص في المواد ذات الاستهلاك الواسع و الناس يشترون مؤونتهم بصفة عادية"، منوها إلى انه "حققنا تقدما كبيرا مقارنة بسنوات الإرهاب".

من جهة أخرى اكد ذات المسؤول أنه بالإضافة إلى التكفل بالانشغالات الاجتماعية و الاقتصادية للعمال يشكل الحفاظ على الجمهورية و استقرار البلاد المهمة الرئيسية للمركزية النقابية.

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وقال أن " الحفاظ على الجمهورية و استقرار البلاد المهمة الرئيسية للمركزية النقابية" مشبها النقابيين ب"جنود الجمهورية".

وأشار ذات المتحدث في هذا الصدد انه رغم تعدد التوجهات السياسية تبقى الرغبة في العمل على الحفاظ على استقرار البلاد العامل المشترك للنقابات العمالية.

وأضاف أنه في ظل هذه الظروف الإقليمية و العالمية المتميزة بالضغوطات المتعددة يجب الرفع من تعبئة العمال لإحباط أية محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

و ذكر أن "الغزو العسكري الذي كان شائعا في القرنين 18 و 19 لم يعد يجدي نفعا في الوقت الراهن غير أنه تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان لا يتردد هؤلاء في التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد مما يتطلب التجند و الحذر أكثر .

ولدى تطرقه إلى المركزية النقابية لفت سيدي السعيد إلى أنها انتقلت من مرحلة الصمت إلى مرحلة عرض المقترحات المتعلقة بالجانب الاجتماعي و الاقتصادي بصفة خاصة.

وأبرز الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين دور الحوار و التشاور بين مختلف المتدخلين على الساحة الوطنية كوسيلة وحيدة لضمان نجاح أي إجراء يهدف لتنمية البلاد.

وفي معرض حديثه عن ميثاق الشراكة بين القطاعين العام و الخاص الذي تم توقيعه مؤخرا قال أن هذا الأخير يستهدف لتدعيم الاقتصاد الوطني بدليل أن الاحتفال المتعلق بهذا التوقيع احتضنه مقر النقابية المركزية.

وتميزت أشغال المؤتمر الولائي السادس للاتحاد العام للعمال الجزائريين بتجديد ثقة النقابيين في المسؤول المنتهية ولايته عبد القادر جلاب.

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سيدي السعيد يندد بالتصريحات "المغلوطة" حول الظروف الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 18:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 29 مرة   شارك

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