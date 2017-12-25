ليبيا 2017: شبح الأزمة يخيم على المشهد العام وسط تفاؤل بآفاق حل سياسي تحت مظلة أممية -

وفاة 25 شخص وإصابة 1002 آخرين بجروح -

2017 : مؤهلات وبرامج لتحويل عنابة إلى منطقة استقطاب سياحي بامتياز -

العديد من المناطق في الجزائر تشهد تطورا -

اختتام المهرجان الدولي ال12 للموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة بأربع عروض فنية نوعية -

ألعاب افريقية للشباب 2018: تهيئة العديد من المواقع يمثل تحديا حقيقيا -

تيزي وزو: تنظيم الطبعة ال16 للمهرجان الوطني للفيلم الأمازيغي من 24 الى 28 فبراير المقبل -

تجارة خارجية: نسبة انفتاح الاقتصاد الوطني تفوق 60 بالمائة -

سكن : توزيع 234 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال الأشهر الـ 11 الأولى من سنة 2017 -

وهران: تدشين معرض بمناسبة الذكرى ال60 لإقامة التعاون العسكري الجزائر-الروسي في مجال الطيران -

الجزائرية للمياه ستتكفل بتسيير جميع شبكات الماء الشروب التي تسيرها البلديات مع أواخر سنة 2019 -

إعادة الإسكان بالعاصمة : ترحيل 3000 عائلة لسكنات بصيغتي عمومي ايجاري واجتماعي تساهمي الثلاثاء -

تنصيب 4.500 نهائيا للدفع الالكتروني لدى التجار الموطنين ببنك التنمية المحلية -

على الإعلام أن يؤدي دورا هاما في تعبئة المواطنين من أجل خدمة البلاد -

تجذر العلاقات الجزائر-التركية عبر التاريخ يتيح للبلدين فرصة تعزيز تعاونهما الثنائي على كافة الأصعدة -

التجارة الخارجية: انخفاض العجز بـ 31 بالمائة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2017 -

مساهل يستقبل وفدا برلمانيا تركيا -

عدل 2013 : أكثر من 66 ألف مكتتب اختاروا مواقع سكناتهم و مدعوون لدفع الشطر الثاني يناير 2018 -

بادمنتون - البطولة العربية: الجزائر في المراكز الأولى بعد نتائج اليوم الثاني -