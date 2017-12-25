القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وفاة 25 شخص وإصابة 1002 آخرين بجروح

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 11:58     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرات
وفاة 25 شخص وإصابة 1002 آخرين بجروح

الجزائر - لقي 25 شخص حتفهم وأصيب 1002 آخرين بجروح في  883 حادث مرور خلال الفترة الممتدة ما بين  17 إلى 23 ديسمبر 2017 ، حسب ما  أفاد به بيان اليوم الثلاثاء للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن نفس المصالح قامت بـ 1625تـدخـل على اثر 883 حادث مرور أدى إلى وفاة 25 شخص و جرح 1002 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

إقرأ أيضا: حوادث المرور: وفاة 12 شخصا و اصابة 16 آخرين بجروح خلال ال 24 ساعة الأخيرة

وكانت أثقل حصيلة قد سجلتها عناصر الحماية المدنية بولايــة وهران بوفاة 03 أشخاص وجرح 38 آخريــن تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية  على إثـر48 حوادث مرور.

 

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 972 تدخل سمح بإخـــماد 589حريق منها منزلية وصناعية وحرائق مــختلفـة بالإضافة إلى  5093  عملية تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 4473 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.

كلـمات مفتـاحيــة :
وفاة 25 شخص وإصابة 1002 آخرين بجروح
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 11:58     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

17.12.26

نأمل أن يساعد العالم الطرف المغربي على الإنصياع لإرادة السلام والتعايش  بمنطقة المغرب…

17.12.26

ليبيا 2017: شبح الأزمة يخيم على المشهد العام وسط تفاؤل بآفاق حل سياسي تحت مظلة أممية 

17.12.26

وفاة 25 شخص وإصابة 1002 آخرين بجروح

17.12.26

الجمعية الصحراوية لمناهضة التعذيب تحمل الأمم المتحدة "كامل المسؤولية على  التعنت والتماطل…

17.12.26

2017 : مؤهلات وبرامج لتحويل عنابة إلى منطقة استقطاب سياحي بامتياز

17.12.26

العديد من المناطق في الجزائر تشهد تطورا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

17.12.25

أدرار : ولد علي يعطي إشارة انطلاق تظاهرة "الجزائر في أحضان صحرائها" في طبعتها الرابعة

17.12.25

ملف الصحراء الغربية يحظى بمزيد من الاهتمام في فرنسا رغم التعتيم الاعلامي

17.12.25

ورقلة : غلام الله يبرز دور المتصوف "الحقيقي" في المجتمع

17.12.25

فرحات عباس "رجل استثنائي كان لديه شجاعة و أفكار"

17.12.25

حريق بالسوق الشعبي لعين النعجة يتسبب في جريح واحد واتلاف 22 محلا

17.12.25

لقاء تلمسان يعتبر منعطفا كبيرا لاستغلال موارد الغابات