وفاة 25 شخص وإصابة 1002 آخرين بجروح

وأوضح ذات المصدر أن نفس المصالح قامت بـ 1625تـدخـل على اثر 883 حادث مرور أدى إلى وفاة 25 شخص و جرح 1002 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.
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وكانت أثقل حصيلة قد سجلتها عناصر الحماية المدنية بولايــة وهران بوفاة 03 أشخاص وجرح 38 آخريــن تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر48 حوادث مرور.
كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 972 تدخل سمح بإخـــماد 589حريق منها منزلية وصناعية وحرائق مــختلفـة بالإضافة إلى 5093 عملية تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 4473 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.