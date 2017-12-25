حوادث المرور: وفاة 12 شخصا و اصابة 16 آخرين بجروح خلال ال 24 ساعة الأخيرة

وهران: تدشين معرض بمناسبة الذكرى ال60 لإقامة التعاون العسكري الجزائر-الروسي في مجال الطيران -

الجزائرية للمياه ستتكفل بتسيير جميع شبكات الماء الشروب التي تسيرها البلديات مع أواخر سنة 2019 -

إعادة الإسكان بالعاصمة : ترحيل 3000 عائلة لسكنات بصيغتي عمومي ايجاري واجتماعي تساهمي الثلاثاء -

تنصيب 4.500 نهائيا للدفع الالكتروني لدى التجار الموطنين ببنك التنمية المحلية -

على الإعلام أن يؤدي دورا هاما في تعبئة المواطنين من أجل خدمة البلاد -

تجذر العلاقات الجزائر-التركية عبر التاريخ يتيح للبلدين فرصة تعزيز تعاونهما الثنائي على كافة الأصعدة -

التجارة الخارجية: انخفاض العجز بـ 31 بالمائة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2017 -

مساهل يستقبل وفدا برلمانيا تركيا -

عدل 2013 : أكثر من 66 ألف مكتتب اختاروا مواقع سكناتهم و مدعوون لدفع الشطر الثاني يناير 2018 -

بادمنتون - البطولة العربية: الجزائر في المراكز الأولى بعد نتائج اليوم الثاني -

ضمان اجتماعي: إجراءات جديدة لفائدة الناقلين الخواص لتسهيل دفع اشتراكاتهم -

دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني -

نزاع اللجنة الأولمبية - اتحاديات : الرياضة الجزائرية الخاسر الأكبر في صراعات بدأت تأخذ أبعادا مقلقة -

عام الإصدارات الأولى وتنويهات بالأدب الجزائري في الأوساط العربية والفرنكوفونية -

ملف الصحراء الغربية يحظى بمزيد من الاهتمام في فرنسا رغم التعتيم الاعلامي -

سنة 2017 : دخول ترامواي سيدي بلعباس حيز الخدمة بعد حوالي أربع سنوات من الأشغال -

المالكي: فلسطين ستسعى لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة قريبا -

حريق بالسوق الشعبي لعين النعجة يتسبب في جريح واحد و اتلاف 22 محلا -

انتحار الرفيقة الميتة بسيكودراما في ثاني أيام المهرجان الوطني للمسرح المحترف -