حوادث المرور: وفاة 12 شخصا و اصابة 16 آخرين بجروح خلال ال 24 ساعة الأخيرة

وسجلت "أثقل" حصيلة على مستوى ولاية أدرار بوفاة 03 أشخاص واصابة 02 آخرين بجروح على اثر اصطدام بين سيارتين من الوزن الخفيف بالطريق الوطني رقم 51 ببلدية تيميموني و كذا بولاية عين الدفلى بوفاة 03 أشخاص و إصابة شخص آخر على إثر اصطدام بين سيارتين تبعه سقوط في منحدر بالطريق الوطني رقم 04 بالمكان المسمى واد سوفا على مستوى بلدية خميس مليانة .
كما تدخلت نفس المصالح بولاية سطيف --حسب المصدر ذاته -- من اجل نقل جثة شخص متوفي مختنق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز تسخين داخل منزل بحي الكسايرية ببلدية سطيف .
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و تدخلت ذات مصالح الحماية المدنية أيضا من أجل تقديم الاسعافات الأولية و إنقاد 14 شخصا مختنقا بغاز أحادي أكسيد الكربون CO نتيجة الاستعمال السيئ لأجهزة التدفئة المختلفة في ظل غياب عملية التهوية بالسكنات , منهم 04 أشخاص على مستوى ولاية الجزائر العاصمة , و3 أشخاص , بعنابة , بالإضافة الى أم البواقي 03 أشخاص وعين الدفلى 02 شخصين, وكذا شخص واحد بقسنطينة واخر بولاية تيزي وزو .
كما تدخلت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة من أجل إخماد 05 حرائق حضرية , صناعية ومختلفة بكل من ولايات الجزائر 02 حريقيني سكيكدة بـ 02 حريقين , وكذا حريق بأم البواقي , حيث أدت هذه الحرائق الى اصابة شخص بجروح بالجزائر العاصمة و شخصين 02 بحروق من الدرجة الأولى وتسجيل حالة اختناق بولاية سكيكدة و إصابة 02 شخصين بصعوبة في التنفس بولاية أم البواقي, حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا في مكان الحادث وتم نقلهم إلى المراكز الاستشفائية المحلية.