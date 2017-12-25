القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حريق بالسوق الشعبي لعين النعجة يتسبب في جريح واحد و اتلاف 22 محلا

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 كانون1/ديسمبر 2017 11:33     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 50 مرات
حريق بالسوق الشعبي لعين النعجة يتسبب في جريح واحد و اتلاف 22 محلا
صورة وأج أرشيف

الجزائر - تم صباح يوم الاثنين ببلدية جسر قسنطينة إخماد حريق نشب بسوق عين النعجة أتى على 22 محلا من أصل 260 محل و إصابة شاب  بجروح متفاوتة حسبما أكدته اليوم لواج مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر.

و اندلعت النار صبيحة اليوم في حدود الرابعة و 15 دقيقة, في أرجاء السوق  الشعبي لعين النعجة الذي يتميز بمحلات مغطاة بالزنك وعددها 260 محلا تم انقاذ  238 آخر فيما أتت النار على ال 22 محلا لبيع مختلف المواد مثل الألبسة  النسائية و الرجالية و الهواتف النقالة و اللحوم المجمدة و المواد الغذائية  حسب الملازم الأول خالد بن خلف الله, المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية  لولاية الجزائر.

وعن الشاب البالغ من العمر 26 سنة, وهو يقطن بالحيي و الذي أصيب بجروح إثر  سقوط حلية على رأسه وهو يحاول إخراج سلعته من المحل, فقد تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى عين النعجة لتلقي الإسعافات الأولية, و تعد هذه الحالة  الوحيدة للإصابات في هذا الحريق المفاجئ يردف بن خلف الله.   

واعتبر المتحدث, أن اندلاع النيران في تلك الساعة المتقدمة من نهار اليوم  جننت العاملين في هذه السوق إصابات أكيدة لو كانوا في تلك المساحة الممتدة على  حوالي 3000 متر مربع, ومساحة المحل الواحد يتراوح بين 6 و 7 أمتار مربع. 

وسارعت مصالح الحماية المدينة إثر ذلك, يضيف المصدر, لتدارك الحادث و ذلك  بتسخير 8 شاحنات إطفاء و سيارتين إسعاف. علما أن أسباب الحادث لم تحدد بعد في  انتظار نتائج التحقيق بينما يرجح الملازم الاول السبب إلى شرارة كهربائية.

آخر تعديل على الإثنين, 25 كانون1/ديسمبر 2017 13:38
كلـمات مفتـاحيــة :
حريق بالسوق الشعبي لعين النعجة يتسبب في جريح واحد و اتلاف 22 محلا
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 كانون1/ديسمبر 2017 11:33     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 50 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

17.12.25

وهران: تدشين معرض بمناسبة الذكرى ال60 لإقامة التعاون العسكري الجزائر-الروسي في مجال…

17.12.25

الجزائرية للمياه ستتكفل بتسيير جميع شبكات الماء الشروب التي تسيرها البلديات  مع أواخر سنة…

17.12.25

وزير الصحة يلتقي ممثلين عن الأطباء المقيمين هذا الأربعاء لمناقشة المطالب  المطروحة 

17.12.25

مشاريع جديدة لتطوير خدمات البريد والإتصالات بإيليزي (وزيرة) 

17.12.25

إعادة الإسكان بالعاصمة : ترحيل 3000 عائلة لسكنات بصيغتي عمومي ايجاري واجتماعي تساهمي…

17.12.25

تنصيب 4.500 نهائيا للدفع الالكتروني لدى التجار الموطنين ببنك التنمية المحلية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

17.12.25

أدرار : ولد علي يعطي إشارة انطلاق تظاهرة "الجزائر في أحضان صحرائها" في طبعتها الرابعة

17.12.25

ورقلة : غلام الله يبرز دور المتصوف "الحقيقي" في المجتمع

17.12.25

فرحات عباس "رجل استثنائي كان لديه شجاعة و أفكار"

17.12.25

لقاء تلمسان يعتبر منعطفا كبيرا لاستغلال موارد الغابات

17.12.25

حريق بالسوق الشعبي لعين النعجة يتسبب في جريح واحد و اتلاف 22 محلا

17.12.25

ملف الصحراء الغربية يحظى بمزيد من الاهتمام في فرنسا رغم التعتيم الاعلامي