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الإغاثة الإنسانية عمل أخلاقي

  أدرج يـوم : السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 17:32     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرات

المسيلة - أكد المشاركون يوم السبت في ملتقى جهوي  بالمسيلة بعنوان "عمل الإغاثة ضرورة إنسانية" على أن "عمل الإغاثة في المناطق  التي تشهد نزاعات إقليمية ودولية هدفه إنساني أخلاقي محض".

وأوضح لخضر دايخة وهو عضو في جمعية الإصلاح والإرشاد التي بادرت إلى تنظيم  هذا الملتقى بالمركز الإسلامي محمد الشريف قاهر بعاصمة الحضنة بحضور ممثلي ذات  الجمعية عبر 10 ولايات بوسط البلاد بأن العمل الإغاثي يفرض "الحياد" و "عدم  الانصياع إلى أية ضغوط سياسية أو مالية".

وأضاف بأن عمل الإغاثة يفترض أن "يقدم لأشخاص في حاجة إليه بغض النظر عن  الخلفيات الدينية والعرقية والانتماء واللون و المساواة بين جميع الأشخاص في  حاجة إلى مساعدة إنسانية", مشيرا إلى أن المساعدة الإنسانية تتوافق مع  أخلاقيات مجال الطب من خلال تقديم الإسعافات اللازمة للأشخاص في حالة خطر بدون  أية خلفية .

من جهته أفاد السيد مسعود الضيف عضو المكتب الولائي لجمعية الإصلاح و الإرشاد  بالمسيلة بأن الهدف من تنظيم هذا الملتقى هو تكوين وتدريب المتدخلين في مجالات  الإغاثة على الصعيد الدولي وتعريفهم بأهم المقتضيات القانونية والأخلاقية التي  تنظم هذا العمل الإنساني .

واعتبر أن دعم عمل الإغاثة الإنسانية والتعريف و التحسيس به على مستوى  المجتمع يعد "مغزى آخر" من تنظيم هذا اللقاء .

بدوره أفاد لخضر العيطر عضو هيئة الإغاثة التابعة لجمعية الإصلاح و الإرشاد  بأن هذا الملتقى الجهوي هدفه تحسيسي وتدريبي و التعريف بما يمكن أن تسهم به  الإغاثة الإنسانية في "التقليل من تداعيات النزاعات والتخفيف من معاناة بعض  الشعوب عبر العالم" خصوصا في فلسطين وبورما وغيرهما .

وذكر ذات السيد دايخة أن الجمعية التي يمثلها قد تدخلت في مجال الإغاثة  الإنسانية عبر عديد الدول على غرار مالي و باكستان و غزة (فلسطين) ومؤخرا  بورما كما ذكر. 

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى الجهوي" عمل الإغاثة ضرورة انسانية" تضمن تقديم  عديد المداخلات أهمها "مبادئ عمل الإغاثة في إطار القانون الدولي" و "آلية دعم  وإنجاح عمل الإغاثة" فضلا عن "أهمية الإسعافات الأولية في عمل الإغاثة  الإنسانية".

آخر تعديل على السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 19:53
كلـمات مفتـاحيــة :
الإغاثة الإنسانية عمل أخلاقي
  أدرج يـوم : السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 17:32     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرة   شارك

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