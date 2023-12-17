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حوادث المرور: وفاة 12 شخصا و اصابة 30 آخرين بجروح خلال 48 ساعة

  أدرج يـوم : السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 16:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 22 مرات
حوادث المرور: وفاة 12 شخصا و اصابة 30 آخرين بجروح خلال 48 ساعة

الجزائر -  لقي 12 شخصا حتفهم و اصيب 30 اخرين بجروح في العديد من حوادث المرور وقعت خلال 48 ساعة الاخيرة , حسب ما افاد به يوم السبت بيان لمصالح الحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية ميلة بوفاة 3 أشخاص و إصابة اثنين (2)آخرين بجروح على إثر إصطدام بين سيارتين خفيفتين وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 79 ببلدية و دائرة اولاد النجا, حسبما اكد ذات المصدر.

و من جهة اخرى تدخلت مصالح الاسعاف للحماية المدنية لولاية بجاية لنقل شخصين (2) توفيا إثر تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة منزلهما العائلي الواقع بطريق المحطة بلدية و دائرة أقبو.

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كما تدخلت نفس المصالح من أجل تقديم الاسعافات الأولية لـ38 شخصا مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث نتيجة الاستعمال السيئ لجهازي التدفئة و تسخين المياه داخل المنازل. 

و تدخل افراد الحماية المدنية من جهة اخرى من أجل إخماد ثمانية حرائق حضرية و مختلفة في كل من ولايات الشلف و الجزائر العاصمة و تيبازة و تندوف و عنابة و سيدي بلعباس أدت الى وفاة شخص اثر حريق نشب داخل كوخ في المكان المسمى دوار بوخاتم ببلدية بريرة, دائرة بني حواء (ولاية الشلف).

آخر تعديل على السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 20:03
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حوادث المرور: وفاة 12 شخصا و اصابة 30 آخرين بجروح خلال 48 ساعة
  أدرج يـوم : السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 16:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 22 مرة   شارك

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