حوادث المرور: وفاة 12 شخصا و اصابة 30 آخرين بجروح خلال 48 ساعة

وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية ميلة بوفاة 3 أشخاص و إصابة اثنين (2)آخرين بجروح على إثر إصطدام بين سيارتين خفيفتين وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 79 ببلدية و دائرة اولاد النجا, حسبما اكد ذات المصدر.
و من جهة اخرى تدخلت مصالح الاسعاف للحماية المدنية لولاية بجاية لنقل شخصين (2) توفيا إثر تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة منزلهما العائلي الواقع بطريق المحطة بلدية و دائرة أقبو.
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كما تدخلت نفس المصالح من أجل تقديم الاسعافات الأولية لـ38 شخصا مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث نتيجة الاستعمال السيئ لجهازي التدفئة و تسخين المياه داخل المنازل.
و تدخل افراد الحماية المدنية من جهة اخرى من أجل إخماد ثمانية حرائق حضرية و مختلفة في كل من ولايات الشلف و الجزائر العاصمة و تيبازة و تندوف و عنابة و سيدي بلعباس أدت الى وفاة شخص اثر حريق نشب داخل كوخ في المكان المسمى دوار بوخاتم ببلدية بريرة, دائرة بني حواء (ولاية الشلف).