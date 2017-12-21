الثلج يعاود التساقط عبر عديد ولايات شرق البلاد 

فبولاية باتنة بدأت الثلوج في التساقط عبر مناطق أريس و إيشمول و مروانة و لم تتناقص إلى غاية فترة ما بعد الظهيرة حيث انخفض الزئبق الحراري إلى درجتين فوق الصفر.
واستنادا للمكلف بالاتصال بمصالح الحماية المدنية السيد زهير نكاع فلم يتم لحد الساعة تسجيل أي خلل عبر محاور طرق عاصمة الأوراس رغم أن حركة سير المركبات تبقى "جد صعبة" و تتطلب كثيرا من الحذر من طرف السائقين.
ولدى حديثه بالتفاصيل أشار ذات المصدر إلى أن حركة المركبات على الطريق الوطني رقم 77 بين مروانة وباتنة بأعالي نفلة كانت صعبة و كذلك على الطريق الوطني رقم 3 بين باتنة و بسكرة مرورا بأريس و تحديدا بمنطقة عين التين.
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كما تم تسجيل صعوبة في السير على الطريق الولائي رقم 45 بين إيشمول و أريس بأعالي المنجم و أيضا على الطريق الولائي رقم 54ب على الطريق الرابط بين أريس و ثنية العابد.
وبولاية سطيف كانت الثلوج أكثر حدة بمنطقة العلمة و عين فودة و جميلة مع عدم تسجيل صعوبة في المرور عبر هذه المحاور من الطرق حتى و إن دعت مصالح الدرك الوطني إلى توخي الحيطة و الحذر.
و استنادا لفرقة الدرك الوطني بجميلة فقد كان الطريق الوطني رقم 77 الرابط بين العلمة وعين فودة تجاه جيجل صعب المرور إضافة إلى الطريق الولائي رقم 177 بين سطيف و العلمة.
أما بقسنطينة فتساقطت الثلوج على أعالي منطقة جبل الوحش مصحوبة بانخفاض محسوس في درجات الحرارة.
واستنادا لمصالح الأرصاد الجوية سيتواصل تساقط الثلوج عبر عديد مناطق شرق البلاد إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة.